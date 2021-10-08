«أميك» يعلن ترتيب السيارات الـ«كروس أوفر» الأكثر مبيعا منذ بداية 2021

سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي داخل السوق المحلية، نسبة ارتفاع وصلت إلى 52%، منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى شهر أغسطس الماضي، بحسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، قائمة السيارات الأكثر مبيعا واستحواذا على السوق المحلية في فئة السيارات الكروس أوفر الصغيرة، ضمن منافسة بين أكثر من 10 علامات تجارية للسيارات الملاكي داخل السوق المحلية.

قائمة السيارات الـ«كروس أوفر» الأكثر مبيعا

وفيما يلي نقدم بالترتيب قائمة السيارات الـ«كروس أوفر» الأكثر مبيعا خلال 8 أشهر:

- إم جي ZS، بنسبة استحواذ وصلت إلى 46.2%.

- بيجو 2008، بنسبة استحواذ وصلت إلى 12.4%.

- أوبل كروس لاند، بنسبة استحواذ وصلت إلى 11%.

- جيب رينيجيد، بنسبة استحواذ وصلت إلى 6.5%.

- سيتروين C3 إيركروس، بنسبة استحواذ وصلت إلى 5.7%.

- نيسان جوك، بنسبة استحواذ وصلت إلى 5.2%.

- هيونداي كريتا، بنسبة استحواذ وصلت إلى 4.5%.

- شنجان CS15، بنسبة استحواذ وصلت إلى 3.4%.

- فيات 500X، بنسبة استحواذ وصلت إلى 2.6%.

- فورد إيكوسبورت، بنسبة استحواذ وصلت إلى 1.5%.

- مازدا CX3، بنسبة استحواذ وصلت إلى 1%.

- أميك يكشف مبيعات السيارات حسب المنشأ.

ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 0.6%

جدير بالذكر، أن مبيعات السيارات الأوروبية، ارتفعت بنسبة 0.6% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 30.332 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 30.146 سيارة في 2020؛ فيما سجلت مبيعات السيارات اليابانية ارتفاعا بنسبة 77.6% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 39.062 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 21.994 سيارة في 202، حسب ما أوضحه تقرير «الأميك».

كما كشف التقرير عن ارتفاع في معدل مبيعات السيارات الكورية بنسبة 74.1% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 27,432 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 15,753 سيارة في 2020؛ وأظهر التقرير مبيعات السيارات الصينية، التي ارتفعت بنسبة 110.4% خلال العام الحالي، بعدد سيارات إجمالي بلغ 31,786 سيارة، مقارنة بعدد مبيعات إجمالي 15,108 سيارة في 2020.