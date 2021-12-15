وزيرة الثقافة تزور معرض التصميمات المسرحية بالهناجر

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المعرض الدولي للتصميمات المسرحية الطليعية غير التقليدية، الذي يأتى ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ويقام بقاعة آدم حنين في مركز الهناجر للفنون، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، الفنان شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون، والمهندس حازم شبل مدير لجنة المعارض بالمهرجان.

عبد الدايم: استثمار الفرص الدولية للاطلاع على أحدث أشكال الإبداعات حول العالم

قالت «عبد الدايم»، إن المعرض يساهم في تبادل الخبرات بمجال التصميم المسرحي، ويهدف إلى إلقاء الضوء على أعمال العديد من المصممين من مختلف الجنسيات، مؤكدة استثمار الفرص الدولية، للاطلاع على أحدث أشكال الإبداعات حول العالم، مشيدة بالأعمال المختارة للمشاركة به.

تفاصيل معرض التصميمات المسرحية

يشار إلى أن المعرض يضم 55 تصميما مسرحيا متنوعا، بين (سينوغرافيا، ديكور، أزياء، إضاءة، إسقاط ضوئي) لمصممين من 19 دولة مصر، الكويت، سوريا، السعودية، المغرب، لبنان، البحرين، العراق، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، الهند، المجر، اليابان، الصين، تايوان، الدنمارك، صربيا، البرازيل، جمهورية التشيك.

وجرى اختيار الأفضل للعرض من بين أكثر من 100 عمل، تم تقديمها للجنة الفرز التي تشكلت من المهندس عمرو عبد الله، والدكتور محمد سعد، حيث تقدم للمعرض 24 تصميماً من مصر، و10 تصميمات من الدول العربية و71 تصميماً من الدول الأجنبية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وكانت وزيرة الثقافة، افتتحت أمس فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الذي يرأسه الدكتور جمال ياقوت، في دورته ال 28 دورة الراحل الدكتور فوزي فهمي، والتي تستمر فعالياته في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وتبلغ مجموع جوائز المهرجان مليون جنيه.، ويمثل مصر في المسابقة الرسمية لـ الدورة الحالية عرضا «ديفيليه 19» و«الجوزاء».