سامح صفوت: حلمت بسعاد نصر.. وكتبت أغنية «وحشتيني» إهداءً لروحها

أنتج سامح صفوت أغنية «وحشتيني» للراحلة سعاد نصر، تكريما وإهداء لروحها، في ذكرى وفاتها الـ14، في الخامس من يناير المقبل، بعد أن رأها في منامه، وفقا لما صرح به خلال البث المباشر لـ موقع وجريدة «الوطن».

حلم سامح صفوت بـ سعاد نصر

أوضح الفنان سامح صفوت، أنه رأي الفنانة سعاد نصر في المنام، واستيقظ باكيا، ووجد دموع على خده، وبعدها كتب أغنية «وحشتيني»، لسرد ذكرياته معها.

وأشار «صفوت» إلى أنه لم يرد أن يفصح عن تفاصيل الحلم؛ لأنه لا يجوز أن يتحدث عن رؤية متوفى، لكنه كان جميلا، موضحا: «تم حوار بيننا خلال الحلم».

وأضاف سامح صفوت، أنه فور ذلك الحلم، كتبة أغنية «وحشتيني»، ومن ثم قرر إنتاجها وتصويرها على نفقته الشخصية، وأنه بالفعل أطلق جزءا منها عبر قناته على موقع «يوتيوب»، بينما سوف يطلقها كاملة على مواقع السوشيال ميديا، في ذكراها القادمة، تكريما وإهداء لروحها.

وأوضح «صفوت» أن الموزع ماريو جميل، والملحن خالد سلطان، والمطرب هاني الأسمر، نجل الفنان حسن الأسمر، والمخرج أشرف صلاح، نفذوا الأغنية دون مقابل، تعبيرا عن حبهم للفنانة سعاد نصر، موجها الشكر الامتنان لهم وجميع فريق العمل.

الراحلة سعاد نصر كانت بمثابة أمي

وقال سامح صفوت، إن الفنانة الراحلة سعاد نصر، كانت بمثابة أم له، وكان يناديها بـ ماما سعاد أو ماما مايسة، موضحا أنها كانت منبع أسراره، وكانت توجهه لما يفعله.

ونوه إلى أنه كان بفترة المراهقة يحكي لها كل أسراره، وكانت توجهه وترشده دائما، مؤكدا أن آرائها كانت دائما سديدة وصحيحة، وكانت تمتلك قدرا كبيرا من الحكمة بجانب الحب والتعاطف «لذا اعتبرها أمي بالفعل».

وتوفيت الفنانة الراحلة سعاد نصر في 5 يناير عام 2007، عن عمر يناهز 54 عاما، فور خطأ طبي أودى بحياتها؛ وهي من مواليد 16 ديسمبر عام 1953.

سامح صفوت: «جدو جميل راتب كان فعلا جميل»

وعلق سامح صفوت، عن ذكرياته مع الفنان الكبير الراحل جميل راتب، قائلا: «جدو جميل كان فعلا جميل».

وأكد «صفوت» أن شخصية جميل راتب بالحياة الواقعية هي ذاتها شخصية «جدو أبو الفضل»، موضحا أنه كان إنسانا رائعا، وسرد موقفا له خلال تصوير مسلسل «يوميات ونيس»، قائلا: «كان في عامل بالبلاتوه دهس حشرة، فلامه وعاتبه الفنان جميل راتب، موضحا له أن الحشرة كائن حي أيضا».

وقلد سامح صفوت صوت جميل راتب، آنذاك؛ إذ قال للعامل: «حرام عليك يا أخي.. عملتلك ايه الحشرة دي».