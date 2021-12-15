سامح صفوت: «أنا تربية والدي مش ونيس».. ودفاعي عن محمد صبحي «عيش وملح»

قال الفنان سامح صفوت، الشهير بدور «عز الدين» في مسلسل «يوميات ونيس»، إن الفضل في تربيته يعود للمرحوم والده ووالدته، وهناك فارق بين التربية الفنية والتربوية، مشيرا إلى أنه دافع عن الفنان الكبير محمد صبحي بعد احتفالية الـ50، احتراما للعيش والملح.

سامح صفوت: هناك فارق بين التربية الفنية والتربوية

أضاف سامح صفوت، خلال «بث مباشر» عبر «الوطن»، أن هناك أمرا مختلطا لدى العامة، وهو أن هناك فارقا بين التربية الفنية والتربوية، معلقا: «أنا مش تربية ونيس.. أنا تربية أبويا الله يرحمه، وأمي ربنا يبارك في عمرها».

وتابع صفوت: هناك عشرة طويلة مع الفنان الكبير محمد صبحي، 9 أجزاء من مسلسل «يوميات ونيس»، بـ9 أعوام ومن بينها 5 أعوام متتالية، لا يمكن أن نتجاهل كل تلك الذكريات، بينما لا يمكن أن أنكر فضل أبي وأمي في تربيتي، لذا أقول أنا مش تربية ونيس، نعم محمد صبحي قام ببناء سامح صفوت الفنان، بجانب العيش والملح والذكريات التي جمعتنا طوال 9 أجزاء.

ولفت «صفوت» إلى ضرورة أن يفرق المشاهدون والمتابعون، بين العشرة والعيش والملح، التي جمعته مع الفنان محمد صبحي، وبين التربية والسهر والبناء والتضحية من أمه وأبيه، لذا «أحب أن يذكر اسم أبي دائما»

صفوت: دفاعي عن محمد صبحي «عيش وملح»

وأوضح سامح صفوت أنه دافع عن الفنان محمد صبحي، عقب احتفالية الـ50، واتهامه بالنرجسية، لأن تمثال الجائزة كان وجهه، لأن هناك عشرة وعيش وملح بيننا، وتعجبت حينما جرى اتهامه بذلك من مقربين منه، بدلا من الدفاع عنه، خاصة أنه احتفاله الخاص، فيفعل ما يشاء.