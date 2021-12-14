سامح صفوت: أنا موجود لو أي مخرج عاوزني لعمل فني محترم

علق الفنان سامح صفوت، الشهير بـ عز الدين في مسلسل «يوميات ونيس»، على اختفائه من الساحة الفنية، أنه لم يتلق عروضا مناسبة، وقليلا عندما يتم عرض عمل فني عليه، ومعلقا: أنا موجود لعرض أي مخرج لعمل فني محترم، وذلك خلال لقائه في البث المباشر لـ موقع وجريدة «الوطن».

سامح صفوت: بحب الخيل والهدوء

صرح الفنان سامح صفوت، بأنه يقضي وقت فراغه وسط الخيل بالمزرعة الخاصة به، وأنه يحب الهدوء ويستمتع بالطبيعة وسط خيوله والتي ذكر اسم أحدها، «كارما».

يذكر أن سامح صفوت ‎مستشار قانوني دولي بالاستئناف العالى، ومن لجنة ‎إدارة أزمات وتفاوض كلية الدفاع الوطني - أكاديمية ناصر العسكرية العليا‎.

صفوت: يوميات ونيس.. أهم الأعمال الدرامية والأكثر مشاهدة بالوطن العربي

وعلق الفنان سامح صفوت عن مسلسل (يوميات ونيس)، أنه يعد من أهم الأعمال الدرامية في مكتبة التليفزيون المصري، والأكثر انتشارا بالوطن العربي.

وتابع صفوت، إن هناك جيلا كاملا تربى على مسلسل (يوميات ونيس)، وكانت داخل كل بيت مصري، أوضح أن هناك آباء يسعدون عندما يشاهد ابناؤهم حلقات العمل في 2021، خلال إعادته، لما يحمله المسلسل من قيم تربوية.

يوميات ونيس في العصر الحديث

وأضاف سامح صفوت، أنههم لو قاموا بعمل جزء جديد من ونيس، يجب أن يتزامن مع الجيل الجديد ووسائل السوشيال الميديا التي باتت مسيطرة على كل شيء، والتي تتواجد داخل كل منزل، واقترح اسم المسلسل أن يكون «يوميات ونيس وأبناء ونيس في العصر الحديث».

وعلق سامح صفوت عن اختفائه من الساحة الفنية، معلقا: أنه فنان والفن يجري بعروقه، وأوضح أنه لم يتلق العديد من العروض الفنية المناسبة في الفترة الحالية، وأفاد بأنه وصل لدرجة كبيرة من النضج الفني، وأوضح أن العديد يشهدون له بموهبته الفنية كممثل ومخرج وإعلامي، حيث إنه قدم برنامجين من خلال إحدى القنوات التليفزيونية، (سامح في البيت، وشباب الخير).

وأشار سامح صفوت، إلى أنه متأسف لما يفعله البعض مع زملائهم، موضحا أن هناك بعض الأعمال الفنية تم عرضها عليها، وبعد اتفاق الطرفين يتفاجأ بالاعتذار له وذهاب الدور لممثل آخر بسبب زميل بالعمل.

وأوضح أن ذلك الفعل يؤلم، وخاصة أن لو شخص زميل تدخل في رزق ممثل زميل له، وخاصة أنه يكون الأول سعيد أنه سوف يعود من جديد للشاشة وبعمل فني جديد ويتفاجأ بمؤامرة زميل تسلب منه العمل والأمل بالعودة للشاشة مرة أخرى.

وقال سامح: «أنا موجود.. أي مخرج عاوزني أنا تحت أمره.. أي عمل فني محترم أنا مستعد.. وأي جهة إنتاج محترمة»، مضيفا أن زملاءه نصحوه بالاتصال مع المخرجين، خاصة أن هناك العديد من المخرجين الجدد ومنتجين.

وأضاف أنه متواجد من خلال السوشيال ميديا، وأن مسلسل ونيس ما زال يعرض حتى يومنا هذا، ألم يشاهد مخرجا العمل ويتساءل أين سامح صفوت؟، قائلا: «أنا قمت بالعديد من الأعمال الفنية، وتم تكريمي أيضا عن دوري في فيلم خلي الدماغ صاحي مع مصطفى شعبان بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي».

ووجه صفوت سؤالا: «أنا فين؟! بخبراتي ونضجي الفني؟، أنا فين من تفكير المخرجين على الساحة، والجهات الإنتاجية»، مؤكدا أنه يعلم أن مسلسل يوميات ونيس هو الأكثر شهرة له، متابعا أنه فنان ويستطيع القيام بأعمال أخرى، وأنه متعطش للفن والعودة من جديد.

وأشار إلى أنه متأسف لما يفعله بعض المخرجين والمنتجين من عدم الرد على التليفونات، قائلا: «أنا شخص فنان وبدرس تمثيل وإخراج، وأتعجب عندما أقوم بالاتصال بمخرج وأرسل له رسالة ولم يتم الإجابة عليه، معبرا بكلمة (عيب)»، قائلا: عيب لأن أنت مخرج وأنا فنان، ونحن في قالب واحد.

وتابع أن فعل مثل ذلك ليس نجومية، وأن الوقت سوف يمر، وسوف يدرك أن داين تدان، وقال صفوت، إنه لم يذكر اسم من فعل ذلك، إلا إذا كان هذا شخص أمامه وجها بوجه، فسوف يخبره بوجهه، حتى إن كانت جميع الكاميرات متواجدة حينها، إنما لم يذكر اسم أحد غير متواجد أمامه، لأنها ليست من سمة الرجال، حسب قوله.