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محمد أنور عبر «تويتر»: «مش هانشوف ماتش حلو مع الجيل ده»

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شيماء رستم
11:29 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
محمد أنور

محمد أنور

علّق الفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر، على خسارة منتخب مصر، أمام تونس، معلقًا: «مش هنشوف ماتش حلو غير بعد اعتزال الجيل ده»، متمنيًا: «يارب الجيل الجديد مايبقاش فيه حد اسمه مروان».

وخسر المنتخب الوطني، مساء اليوم، أمام منتخب تونس، بهدف نظيف أحرزه اللاعب عمرو السولية في مرماه بالنيران الصديقة، وذلك في مباراة نصف النهائي من بطولة كأس العرب، ليلتقي نظيره القطري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال الفنان محمد أنور، عبر «تويتر»: «من 2010 ماشوفتش ماتش حلو للمنتخب، وتقريبًا مش هنشوف لمدة عشر سنين قدام كمان.. لحد ما الجيل ده يعتزل كله بس يارب الجيل اللي جي مايبقاش فيه حد اسمه مروان».

أعمال محمد أنور

شارك الفنان محمد أنور مؤخرا، بموسم الرياض من خلال مشاركته بمسرحية «جوازة معفرتة»، لأحمد فهمي وهنا الزاهد، فضلًا عن مشاركته مؤخرًا بمسرحية شمسية وأربع كراسي.

وعُرف محمد أنور، منذ مشاركته في «مسرح مصر»، حينما اكتشفه الفنان أشرف عبد الباقي، وسطع نجمه وشارك بالعديد من أدوار الدراما، عمرو، ودياب، وصد رد، مع زملائه من مسرح مصر، إضافة إلى مشاركته في عدة أعمال سينمائية، منها جحيم في الهند.

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