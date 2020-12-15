أشرف عبدالباقي: جوزت نجوم مسرح مصر وداخل على الفرقة الجديدة

"بعد ما جوزت فرقة مسرح مصر.. دلوقتي بجوز أول واحد في الفرقة الجديدة"، كلمات عبر بها الفنان أشرف عبدالباقي عن سعادته بدخول أعضاء فرقته المسرحية لعش الزوجية، وأن يكون شاهدًا على عقد قرانهم، منهم "علي ربيع، محمود أسامة أس أس، محمود عبدالرحمن توتا، ويزو، محمد أنور، حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح، ومحمد حامد، وكريم عفيفي"، وذلك بنشر صور مجمعة لهم في يوم عقد القران، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

وهنأ أشرف عبدالباقي، الفنان الشاب محمد بطاوي، عضو الفرقة المسرحية الجديدة بعقد قرانه، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا له: مبروك يابطاوي.

ويشارك أشرف عبدالباقي، عروض مسرحية اللوكاندة، التي يتولى مهام إخراجها، وتعرض أيام الخميس والجمعة والسبت، على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة، وهي من بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.

كما تُعرض مسرحية أشرف عبد الباقي "صباحية مباركة" حاليًا، حيث لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، على مسرح "الريحاني" بمنطقة وسط البلد، ويقوم ببطولة المسرحية ثلاثة من نجوم مسرح مصر، هم علي ربيع، ومحمود أسامة أوس أوس، وويزو، ويتولى مهمة الإخراج أشرف عبدالباقي.