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«المجلس القومي» ينفذ مبادرة «دوائر الحكي دوى» لمناهضة العنف ضد المرأة

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الوطن
10:36 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
«المجلس القومي» ينفذ مبادرة «دوائر الحكي دوى» لمناهضة العنف ضد المرأة

في اطار حملة  ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة نفذ المجلس 

في اطار حملة  ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة نفذ المجلس القومي للمرأة اليوم  مبادرة "دوائر الحكي دوى" بالتعاون مع يونيسيف مصر،  ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لقصور الثقافة ، واستهدفت ٥٠ طالب وطالبة من مدرسة نوال محمد اسماعيل  الاعدادية  بمحافظة القاهرة ، ويستمر على مدار يومين.

  حيث قام فريق ميسرات دوي بالمجلس بادارة حوار تفاعلي مع الطالبات تضمن تعريفهن بالممارسات التي تمثل عنفا ضدهن ، وتمكينهن من التعبير بحرية عن رفضهن لهذة الممارسات و تعزيز ثقتهن بانفسهن  للتصدي لهذة الممارسات.

واشارت الأستاذة ايزيس محمود مدير عام التخطيط للبرامج التدريبية و حملات التوعية ان مبادرة دوائر الحكى دوى تهدف الى تشجيع الفتيات على التحاور وإبداء آرائهن فى كل الأمور التى تخصهن والمجتمع المحيط بهن وتطوير قدراتهن ، واكدت حرص المجلس على دعوة عدد من الطلاب الذكور  للمشاركة في الحوار بهدف تنمية احساسهم بالواجب لحماية زميلاتهن ، فضلا عن مشاركة ادارة المدرسة و عدد من المعلمات و الأخصائيات الاجتماعيات و النفسيات  فى دوائر الحكى لتطبيق مهارات ادارة الحوار بالدوائر  مع طالبات اخريات بالمدرسة .

تضمن اليوم تنظيم  أنشطة فنية متعدده منها مشاركة الفتيات بالتعبير بالرسوم اليدوية عن رؤيتهن لمناهضة اشكال العنف  كالتحرش و التنمر و الايذاء الجسدي ، ورسم جدارية لشعار دوي ، بالإضافة الي عروض الاراجوز و عروض غنائية و تمثيلية شاركت فيها الطالبات على مدار اليوم.

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{"description":"\u0641\u064a \u0627\u0637\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0629\u00a0 \u0661\u0666 \u064a\u0648\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0646\u0641\u0630 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u00a0 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u062f\u0648\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0643\u064a \u062f\u0648\u0649&quot;"}
{"description":"\u0641\u064a \u0627\u0637\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0629\u00a0 \u0661\u0666 \u064a\u0648\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0646\u0641\u0630 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u00a0 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u062f\u0648\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0643\u064a \u062f\u0648\u0649&quot;"}
{"description":"\u0641\u064a \u0627\u0637\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0629\u00a0 \u0661\u0666 \u064a\u0648\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0646\u0641\u0630 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u00a0 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u062f\u0648\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0643\u064a \u062f\u0648\u0649&quot;"}
{"description":"\u0641\u064a \u0627\u0637\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0629\u00a0 \u0661\u0666 \u064a\u0648\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0646\u0641\u0630 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u00a0 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u062f\u0648\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0643\u064a \u062f\u0648\u0649&quot;"}
{"description":"\u0641\u064a \u0627\u0637\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0629\u00a0 \u0661\u0666 \u064a\u0648\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0646\u0641\u0630 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u00a0 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u062f\u0648\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0643\u064a \u062f\u0648\u0649&quot;"}
{"description":"\u0641\u064a \u0627\u0637\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0629\u00a0 \u0661\u0666 \u064a\u0648\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0646\u0641\u0630 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u00a0 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u062f\u0648\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0643\u064a \u062f\u0648\u0649&quot;"}
{"description":"\u0641\u064a \u0627\u0637\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0629\u00a0 \u0661\u0666 \u064a\u0648\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0646\u0641\u0630 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u00a0 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u062f\u0648\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0643\u064a \u062f\u0648\u0649&quot;"}
{"description":"\u0641\u064a \u0627\u0637\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0629\u00a0 \u0661\u0666 \u064a\u0648\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0646\u0641\u0630 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u00a0 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u062f\u0648\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0643\u064a \u062f\u0648\u0649&quot;"}
{"description":"\u0641\u064a \u0627\u0637\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0629\u00a0 \u0661\u0666 \u064a\u0648\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0646\u0641\u0630 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u00a0 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u062f\u0648\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0643\u064a \u062f\u0648\u0649&quot;"}
{"description":"\u0641\u064a \u0627\u0637\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0629\u00a0 \u0661\u0666 \u064a\u0648\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0646\u0641\u0630 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u00a0 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u062f\u0648\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0643\u064a \u062f\u0648\u0649&quot;"}
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{"description":"\u0641\u064a \u0627\u0637\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0629\u00a0 \u0661\u0666 \u064a\u0648\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0646\u0641\u0630 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u00a0 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u062f\u0648\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0643\u064a \u062f\u0648\u0649&quot;"}
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{"description":"\u0641\u064a \u0627\u0637\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0629\u00a0 \u0661\u0666 \u064a\u0648\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0646\u0641\u0630 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u00a0 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u062f\u0648\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0643\u064a \u062f\u0648\u0649&quot;"}
{"description":"\u0641\u064a \u0627\u0637\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0629\u00a0 \u0661\u0666 \u064a\u0648\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629 \u0644\u0645\u0646\u0627\u0647\u0636\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0641 \u0636\u062f \u0627\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0646\u0641\u0630 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0644\u0645\u0631\u0623\u0629 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645\u00a0 \u0645\u0628\u0627\u062f\u0631\u0629 &quot;\u062f\u0648\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0644\u062d\u0643\u064a \u062f\u0648\u0649&quot;"}

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