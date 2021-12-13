ندوة «مناهضة العنف»: 47% من العاملين بالقطاع غير المنظم سيدات

شاركت 55 سيدة عاملة بالقطاع غير المنظم في الندوة الإرشادية التي أقيمت تحت عنوان «المبادرة العالمية الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة»، ونظمتها وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».

55 سيدة عاملة بالقطاع غير المنظم يشاركن بالندوة الإرشادية

وقال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية، إنَّ الندوة أقيمت في ضوء توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية المشاركة في المبادرة العالمية الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار سلسلة ورش العمل والندوات التي أطلقتها الوحدة في إطار الإعلان العالمي لمناهضة العنف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع جمعية المتعففين.

حاضرت في الندوة، زاهيا السبخي، مدير إدارة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية، وشرحت العنف بأنواعه في بيئة العمل وخصوصا للقطاع غير المنظمـ وما تتعرض له المرأة في هذا القطاع من انتهاكات عنف نفسي وجنسي وجسدي واقتصادي، وتأثيرها المباشر وغير المباشر علي النساء وكيفية التصدي له.

زاهيا السبخي: نسبة المرأة المعيلة 30% من القطاع غير المنظم

وأشارت مدير إدارة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص، إلى أن النساء العاملات في هذا القطاع حوالى ٤٧ % وهى نسبة لا يستهان بها خصوصا أن نسبة المرأة المعيلة فقط حوالي 30% من القطاع غير المنظم طبقا لإحصائيات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

فيما أوضحت عفاف العمراوي رئيس مجلس إدارة جمعية المتعففين، أهمية دور التشبيك الذي تقوم به مديرية قوى الإسكندرية مع الجمعيات الأهلية لتبادل الخبرات في توجيه وإرشاد النساء بالقطاع غير المنظم.