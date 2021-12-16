«تموين الجيزة» تضبط 25 جوال دقيق مدعم بأطفيح.. و75 بطاقة في أحد المخابز

شنت مديرية التموين بالجيزة، حملة تفتيشية للرقابة على الأسواق؛ إذ تمكنت إدارة الرقابة المركزية بالمديرية من ضبط عدد 25 جوال دقيق بلدي مدعم بأحد المخازن في مركز أطفيح.

ضبط 75 بطاقة تموين لدى إحدى المخابز

كما تمكنت الحملة التي شنتها مديرية التموين بالجيزة خلال تواجدها في مركز أطفيح من ضبط 75 بطاقة تموين بأحد المخابز، بالمخالف للقرار الوزاري الصادر من وزير التموين بمنع تجميع بطاقات التموين لدى البقالين أو لدى المخابز البلدية.

من جانبه، قال طلعت حسن، مدير مديري التموين بالجيزة، إن حملات المديرية مستمرة بشكل يومي بناء على تعليمات وتوجيهات صادرة من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية، من أجل ضبط الأسواق والأسعار، وتحرير محاضر ضد المتلاعبين من التجار.

ونوه «حسن»، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحملة التفتيشية التي تمكنت من ضبط أجولة الدقيق البلدي المدعم، جرت برئاسة محمد محمود، وعضوية سيد باسل ومحمد أبو النور.

قرار وزاري بحذر ترك بطاقة التموين لدى المخبز والبقال

وكان الدكتور علي المصيلحي، أصدرت قرارا وزاريا حمل رقم 142 لسنة 2021، أنّه حال وجود أي بطاقة تموينية لدى المخبز أو البدال التمويني، تنفذ العقوبات الواردة في القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017، بالنسبة للبدال التمويني، وعقوبة المخابز البلدية الواردة في القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2017، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وحال تكرار ذلك يسحب الترخيص نهائيا، وإنذار المواطن صاحب البطاقة المضبوطة لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة.

وحال تكرار ضبط البطاقة لدى المخبز أو البدال يسقط حق صاحب البطاقة المضبوطة أو أحد المستفيدين بها في المطالبة بإعادة تشغيلها مرة أخرى، وتُلغى نهائيا.