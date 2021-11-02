التموين تشن حملات تفتيشية مكثفة بالأسواق لضبط محتكري السلع

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شن حملات تفتيش يومية مكثفة على الأسواق، للتأكد من عرض وتوافر جميع السلع، سواء السلع التموينية في منافذ صرف التموين، أو السلع الغذائية الحرة في الأسواق والمحال.

حملات رقابية لضبط الأسواق ومنع احتكار السلع

وقال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه بناء على تعليمات مشددة صادرة من الدكتور علي المصيلحي، ستشهد الأسواق رقابة مشددة من أجل ضبط الأسواق ومنع احتكار التجار لأي سلعة، سواء كانت سلعة تموينية أو سلعة غذائية حرة.

عقوبة التجار محتكري السلع

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون يقر عقوبة التجار محتكري السلع ومنع تداولها في الأسواق بعقوبات مشددة، موضحًا أن العقوبة قد تصل طبقا لما يقره قاضي المحاكمة لغرامة 100 مليون جنيه وحبس 5 سنوات.

عبد المنعم خليل: الأسواق تشهد حاليا وفرة في عرض السلع

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية، أن الأسواق تشهد حاليًا، وفرة في عرض السلع الغذائية، وخاصة السلع الهامة مثل «الزيت والسكر والأرز والمكرونة»، مضيفًا أن الضخ مستمر من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لعدد 1300 سلعة غذائية وغير غذائية ومجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة من أجل بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسعار المتداولة في الأسواق.

كما تكثف مديريات التموين على مستوى المحافظات، بناء على نشرة دورية صادرة من وزير التموين، بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة وضبط الأسعار في ‏الأسواق، فضلا عن التأكد من توافر كل السلع الغذائية في الأسواق وعدم وجود نقص في أي سلعة، بالإضافة إلى مراقبة بيع السلع للمواطن بالأسعار ‏المقررة بموجب الأسعار المدونة في فواتير البيع الضريبية.

وتقوم حاليا منافذ صرف السلع التموينية، بصرف التموين للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والمقيدين بمنظومة الدعم التمويني، والبالغ عددهم 72 مليون مواطن.