«تموين الجيزة» تضبط 15 طن أرز منتهي الصلاحية قبل تداوله بالأسواق «صور»

ضبطت حملة تموينية شنتها مديرية تموين الجيزة، اليوم الإثنين 13 ديسمبر في مركز الصف بالمحافظة، كمية 15 طن أرز منتهي الصلاحية قبل تداوله في الأسواق وبيعه للمواطنين، كما تمكنت نفس الحملة التفتيشية من ضبط 10 أطنان أرز بدون فواتير.

مدير مديرية تموين الجيزة: 600 شيكارة أرز غير صالحة للاستهلاك

من جانبه، قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين بالجيزة، إن الكمية الأولى التي ضبطتها الحملة التفتيشية وهي 15 طن أرز منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، عبارة عن 600 شيكارة أرز وتزن الشيكارة الواحد 25 كيلو جرام، موضحا أن الحملة اكتشفت أن تاريخ إنتاج الكميات المضبوطة هو يوليو 2020 ومدون على كل شيكارة عبارة «صالح لمدة عام» مما يؤكد انتهاء صلاحيته منذ شهر يوليو الماضي.

400 شيكارة أرز بدون فواتير

وأضاف مدير مديرية التموين بالجيزة، في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن الكمية الأخرى المضبوطة بدون فواتير عبارة عن عدد 400 شيكارة تزن الشيكارة الواحدة منها 25 كيلو جرام، حيث تم مصادرة هذه الكميات المضبوطة.

تحرير محضر بالنيابة بالمضبوطات المذكورة

ونوه طلعت حسن، إلى أن الحملة التموينية قامت بتحرير محضر في النيابة بالمضبوطات ضد صاحب المخزن المضبوط لديه هذه الكميات، فضلا عن مصادرة المضبوطات للتصرف فيها بناء على ما تقره النيابة في المحضر المحرر.

وتشن وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديرياتها على مستوى محافظات الجمهورية حملات تموينية وتفتيشة مفاجئة باستمرار على الأسواق والمخازن والشركات من أجل ضبط الأسواق ومنع بيع أي سلع رديئة، بناء على توجيهات صادرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين من التجار، فضلا عن ضبط ومصادرة أي سلع رديئة أو منتهية الصلاحية أو بدون بيانات انتاج أو صلاحية.