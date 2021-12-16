نقل لورديانا للعناية المركزة.. وصافيناز تدعو لها بالشفاء

نشرت صفحة الراقصة البرازيلية لورديانا صورة لها بعد أن نقلت للعناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد أزمة مرضية عنيفة.

مسؤول صفحة لورديانا يعلن إلغاء حفلاتها

وكتب المسؤول عن الصفحة الرسمية للراقصة، قائلا: «بالنيابة عن لورديانا، نخبرك للأسف أنها تمر بوقت عصيب مع حالتها الصحية وهي حاليا في المستشفى ونقلت إلى وحدة العناية المركزة، سيتم إلغاء الأحداث المجدولة للفترة القادمة حتى إشعار آخر.. لندع لها ونتمنى لها الشفاء العاجل والآمن»

صافيناز تدعم لورديانا

وكان أول تعليق على الصورة من الراقصة صافينار؛ إذ نشرت صورة وكأنها تدعو لها بالشفاء

وأثارت الراقصة البرازيلية لوردينا، جدلا واسعا، العام الماضي، بعد ظهورها في مقطع مصور، وهي ترقص على نغمة مهرجان «إخواتي»، داخل أحد صالونات التجميل، وظهرت فيها بفستان من اللون الرمادي على جاكت قصير فاتح.

وأدت لورديانا الرقصة باحترافية عالية وسط السيدات، وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع وتباينت ردود الفعل بين المعجبين بشدة بها وبأدائها، ومن ينتقدون انتشار مقطع الفيديو، لدرجة أنه تسبب في تحويل عدد من المدرسين ومديري المدارس للتحقيق بسبب تشغيله على الشاشات الذكية ببعض المدارس.

آخر ظهور للراقصة لورديانا قبل مرضها

كما ظهرت لورديانا، أثناء إحيائها حفل زفاف الفنانة ميار الغيطي، الذي أقيم قبل أيام، بأحد الفنادق الكبرى في مدينة الجونة، وهي ترقص على أغنية حسن شاكوش «بنت الجيران»، بدون كوبليه «أشرب خمور وحشيش»، بعد استبداله بكوبليه «من غيرك مش هعيش»، احتراما لقرار نقابة الموسيقيين.