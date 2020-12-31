لورديانا.. الأكثر حظًا في 2020 «عروض فنية واحتلال الترند ومليون متابع»

بالرغم أن عام 2020 كان الأصعب على عدد كبير من الناس بسبب جائحة فيروس كورونا التي أثرت على العالم أجمع إلا أنه خرجت إمرأة بأكبر فرصة لها تسببت في شهرتها ووصولها لمرحلة الأكثر انتشارًا لتصبح «التريند» على محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة وأصبح يتابعها الملايين بعد أن كانت مجرد شخصية مجهولة ولا يعرفها أحد، لتكون فنانة مشهورة تتابع وسائل الإعلام أخبارها وتحركاتها ويصدر مدير أعمالها تصريحات صحفية عنها، هي الراقصة البرازيلية لورديانا والتي تعد الأكثر حظًا في عام 2020، بأحداث قصيرة نرصدها لكم كما يلي:

بداية شهرة لورديانا

كانت أثارت الراقصة البرازيلية لوردينا، جدلاً واسعًا، بعد ظهورها في مقطع مصور، وهي ترقص فيه على نغمة مهرجان "أخواتي" داخل أحد صالونات التجميل، وظهرت فيها بفستان من اللون الرمادي على جاكت قصير فاتح، وأدت الرقصة باحترافية عالية وسط السيدات، وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع وتباينت ردود الفعل بين المعجبين بشدة بالراقصة وبأدائها، ومن ينتقدون انتشار مقطع الفيديو، لدرجة أنه تسبب في تحويل عدد من المدرسين ومديري المدارس للتحقيق بسبب تشغيله على الشاشات الذكية ببعض المدارس.

لورديانا تحتل قائمة «التريند» في مصر

وإحتلت لورديانا قائمة إهتمامات المصريين على محرك البحث العملاق جوجل وإحتلت مرتبة الاكثر انتشارًا «التريند» أكثر من مرة أخرهم بعد ظهورها في مقطع فيديو مع المطرب الشعبي عمر كمال وهي ترقص على أغنية «انتي معلمة» وظلت على رأس قائمة التريند في الفترة من 11 لـ17 أكتوبر 2020.

عروض لتقديم أعمال فنية وجدولها أصبح مزدحم

وأكد طارق عبدالمحسن مدير شركة الرقص التي تعمل بها لورديانا بأنها تلقت عروضًا فنية عدة، خلال الأيام الماضية، إلا أنه يُجرى دراستها حاليًا، بشأن المشاركة فيها من عدمه، لافتًا إلى أنّ أولى أعمالها الفنية الجديدة هو كليب مع الفنان محمود الليثي.

لا تغني في الكباريهات

وأشار الى أنَّها تُحيي الحفلات التي تقام في أماكن آمنة فقط: "لوردينا ترفض الأماكن المشبوهة وكذلك الحفلات غير الحاصلة على تراخيص .. عمرها ما دخلت نايت كلوب".

كما ظهرت لورديانا، أثناء احيائها حفل زفاف الفنانة ميار الغيطي، الذي أقيم قبل أيام، بأحد الفنادق الكبرى في مدينة الجونة، وظهرت وهي ترقص على أغنية حسن شاكوش «بنت الجيران»، بدون كوبليه «أشرب خمور وحشيش»، بعد استبداله بكوبليه «من غيرك مش هعيش»، وذلك احترامًا لقرار نقابة الموسيقيين.

مليون متابع لروديانا على انستجرام

كما إحتفلت الراقصة لورديانا، بوصول عدد متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إلى مليون متابع، ونشرت عدد من الصور لها وهي تحمل رقم «1مليون» وظهرت مرتدية فستان ضيق وقصير فوق الركبة، مكشوف الأكتاف.

وحملت لورديانا بالون هليوم، على شكل رقم واحد، علقت على الصورة، قائلة: «أحب أشكر كل واحد خلاني سعيدة النهاردة .. أنا مش مصدقة عدد المتابعين مليون واحد» وذلك بعدما كان عدد متابعيها لم يتجاوز 230 ألف شخص قبل رقصة مركز التجميل والتي تسببت في تحويل مجرى حياتها في أكتوبر نهايات العام الجاري 2020.