رضا البحراوي يحيي حفلا غنائيا بمشاركة لورديانا

يستعد المطرب الشعبي رضا البحراوي، لإحياء أول حفل غنائي بالقاهرة، وذلك بعد انتهاء فترة إيقافه من قِبل نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، مطلع سبتمبر الماضي، على خلفية أزمته مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

تفاصيل حفل رضا البحراوي

ويُحيي رضا البحراوي، حفلا غنائيا بالقاهرة الجديدة، 4 نوفمبر المُقبل، وذلك بعد مرور نحو 72 ساعة من انتهاء مدة إيقافه الرسمية، ويُشاركه الحفل المُغني مسلم، والراقصة الاستعراضية لورديانا.

تفاصيل أزمة رضا البحراوي وإيقافه شهرين

يذكر أنّ نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قررت مطلع شهر سبتمبر الماضي، إيقاف رضا البحراوي، لمدة شهرين عن الغناء، وذلك إثر خلافه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوشز

وظهر شاكوش في فيديو وهو يغادر المسرح ثم صعد رضا البحراوي بعده، وشرع في الغناء، ثم قال: «هو حسن فين راح فين أنا كان نفسي فيه بس للأسف خاف وجري»، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا كبيرا حينها.

رضا البحراوي يطرح أغنية أنا المدرسة

وطرح رضا البحراوي، قبل شهر تقريبًا، أغنية بعنوان أنا المدرسة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مستغلًا فترة إيقافه، وهي من كلمات أحمد غريب، وألحان محمد حريقة، وإنتاج شركة «هاي ميوزيك للإنتاج الفني».

وتقول كلمات الأغنية: «أبطال العالم في كلامكو.. وفي أفعالكم صفر على الشمال.. وأنا مش بعد تاريخي ده كله همشي في سكة.. قولنا وقولوا أيوه بطولي.. وأشرف أي حد.. ياما كسبت لوحدي عتاولة.. حب الناس رزق من المولي.. وأنا طول عمري بأكلها حلال.. قالوا الكبير مش بكلامه.. لا ده الكبير فعل وتنفيذ.. وأنا المدرسة مهما عملتوا.. ومفيش منافسة مع التلاميذ.. أنت ابتديت تخرف مشيك مبقاش يشرف.. شكلك يا زميلي ناسي معرفتك.. مش مقاسي أنت فاضي بالنسبة لي.. آسف مش شايف حد».