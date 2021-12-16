مبروك عطية: حفظ القرآن ليس واجبا على كل مسلم.. الأهم العمل به

أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن المفروض على كل مسلم أن يكون خلقه القرآن، لافتًا إلى أن السيدة عائشة وصفت النبي، قائلة: «كان خلقه القرآن»، مشيرًا إلى أن الخلق هو منهج حياة.

حفظ القرآن الكريم ليس واجبا

وأوضح مبروك عطية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن حفظ القرأن ليس واجبًا على كل المسلمين، مشددا أنه واجب على العلماء والمفتين ومن يؤموا الناس للصلاة معينين، وليس على من يؤم المصلين في المساجد متطوعًا.

وأشار «عطية» إلى أن المسلم العادي غير مكلف بحفظ القرآن، لكن بالعمل بكل ما جاء فيه.

الحفظ ليس شرطا للفهم

ولفت الأستاذ بجامعة الأزهر، إلى أن حفظ القرأن الكريم ليس شرطا لفهمه، لافتًا إلى أن التاريخ الإسلامي مليئ بمن قرأوه دون فهم، موضحا أن من ثمرة القراءة التعود على النطق الصحيح للغة العربية.

ونوه الدكتور مبروك عطية، إلى أن من يدخل قسم التفسير وعلوم القرآن بكليات أصول الدين، يجب أن يكون من حفظة القرآن الكريم، لافتا إلى أن علوم القرآن طبقا لأمهات الكتب هي المجمل والمتشابه والمفصل والمحكم وأسباب النزول ومعلوم القرآن.