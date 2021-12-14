مبروك عطية: المرأة التي تحلق شعرها عاصية وآثمة «فيديو»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حديث شريف، عن حلق المرأة شعرها، على خلفية قيام الفنانة شرين عبد الوهاب، بقص شعرها عقب انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وتساءل البعض عن حكم حلق المرأة شعرها، وظهر الدكتور عطية، الداعية الإسلامي في فيديو بثه على قناته الرسمية على «يوتيوب»، وأجاب عن هذا السؤال بعد أن طرحه أحد المتابعين.

حكم حلق المرأة شعرها

وأوضح «عطية» في الفيديو، أنه لا يجوز أن تحلق المرأة شعرها إلا لعذر طبي، ولضرورة طبية، والحج الذي هو فريض والعمرة التي هي سنة يتحلل الحاج والمعتمر الذكر بحلق شعره أو بتقصيره، وقال النبي صلي الله عليه وسلم «اللهم اغفر للمحلقين»، وكررها ثلاث مرات فسأله أحد الصحابة والمقصرين يا رسول الله، فقال رسول الله والمقصرين مرة واحدة، لذلك كان حلق الرجل شعره في الحج والعمرة أولي من قصه.

وأضاف مبروك عطية، أن العلماء والفقهاء اجتمعوا على أن المرأة تأخذ شيء يسير من شعرها، سنتيمتر، على حد قوله، ولا تحلق ولا تقصر في الحج والعمرة، وبذلك تكون قد تحللت من الحج أو العمرة.

وأشار «عطية»، إلي أن الإمام ابن عبد البر في كتابه «التمهيد»، ذكر أن حلق المرأة شعرها يجعل الولادان شيبة، حيث ذكر رحمه الله «وحلق المرأة شعرها نوع من المُثلى وهو محرم شرعا»، ومعنى التمثيل هو أن تمثل المرأة كأنها قتيل والتمثيل بالقتيل يقتضى قطع أنفه أي يمثل بالجثة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بجثث المشركين وأمر بدفنهم.

حكم المرأة التي تحلق شعرها

وقال الدكتور مبروك عطية، إن الإمام ابن عبد البر رحمه الله ذكر في التمهيد بأن حلق المرأة شعرها نوع من التمثيل، فالمرأة تمثل بنفسها، وإذا كان الشرع لم يجز لها حلق شعرها في الحج والعمرة فكيف تحلق زينة الله، وأجاز بعض العلماء قص بعض الشعر إذا كان طويلا جدا أو تسريحه، أما أن تحلق شعرها فهي عاصية وآثمة.