القبض على 4 أشخاص لإصابتهم «فسخاني» ببتر في ذراعه بدسوق

أصيب شخص يعمل فسخاني في العقد الثاني من عمره، ببتر في ذراعه الأيسر إثر مشاجرة بينه وآخرين بمنطقة حي الشريف في نطاق مدينة دسوق.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة، بوجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء، في منطقة حي الشريف بنطاق دائرة القسم.

وانتقل الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، رفقة الرائد ماجد بشر، وكيل فرع البحث بغرب كفر الشيخ، والنقباء أحمد يسري، وأشرف عبدالحكم، وأحمد سيف، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، فيما جرى السيطرة على المشاجرة.

مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء

وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «صلاح.ح.إ.ا»، 28 عامًا، فسخاني، وطرف ثاني «أحمد.إ.ع»، و«مجدي.إ.ع»، و«نادر.م.ا»، و«السيد.ع.ح»، استخدموا فيها الأسلحة البيضاء «سنج وسيوف».

وأسفر الحادث عن بتر ذراع الطرف الأول الفسخاني، وجرى نقله إلى مستشفى دسوق العام، وتبين من التقرير الطبي لحالته إصابته بتهتك في ذراعه الأيسر، ووفق ذلك جرى تحويله إلى مستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة لاستكمال علاجه فيه.

التحقيقات تكشف وجود خلافات بين الطرفين

وكشف التحقيقات الأولية التي أجريت بمعرفة رجال الشرطة تحت إشراف اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ عن حدوث خلافات بين كلا الطرفين، وتجددت يوم الواقعة نتج عنها مشادة كلامية حامية بينهما تطورت إلى حد المشاجرة استخدم فيها المتشاجرين أسلحة بيضاء عبارة عن «سنج وسيوف».

والقي القبض على المتهمين الأربعة الطرف الثاني، وبحيازتهم سنج وسيوف، واقتيدوا إلى قسم شرطة بندر دسوق، فيما جرى التحفظ على الأسلحة البيضاء تمهيدًا لصدور قرار من النيابة حيال المتهمين، والمضبوطات.

وحُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.