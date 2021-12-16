استشهاد جندي سوري في هجوم إسرائيلي على مواقع للجيش في الجنوب

ذكر الجيش السوري، أنّ صواريخ إسرائيلية أصابت مواقع للجيش في جنوب البلاد في ساعة مبكرة من صباح الخميس، ما أسفر عن استشهاد جندي وإلحاق أضرار مادية.

وأوضح مسؤول عسكري سوري، أنّ الصواريخ التي أطلقت من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل أدت إلى تفعيل الدفاعات الجوية السورية، كما أنّ معظم الصواريخ القادمة تم اعتراضها.

وأضاف المسؤول أنّ جنديا سوريا استشهد ووقعت أضرار بالمنطقة، دون أن يحدد مكان سقوط الصواريخ في جنوب سوريا، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس نقلا عن وسائل إعلام سورية.

استشهاد جندي في هجوم إسرائيلي على جنوب سوريا

وشنّت إسرائيل مئات الضربات على أهداف داخل سوريا التي تسيطر عليها الحكومة في السنوات الأخيرة، لكنها نادرا ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات.

مع ذلك، أقرت إسرائيل بأنّها تستهدف قواعد ميليشيات متحالفة مع إيران، مثل جماعة حزب الله اللبنانية التي تنشر مقاتلين في سوريا، وتقول إنّها تهاجم شحنات أسلحة يعتقد أنّها متجهة إلى الميليشيات، كما تشير إلى أنّ الوجود الإيراني على حدودها الشمالية خط أحمر، ويبرر قصفها لمنشآت وأسلحة داخل سوريا.