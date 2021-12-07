تفاصيل القصف الإسرائيلي لمرفأ اللاذقية غرب سوريا فجر اليوم

شهدت سوريا، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف ساحة الحاويات في مرفأ «اللاذقية»، بصواريخ إسرائيلية، في ضربات قوية ونادرة من نوعها على المرفق الحيوي، وفقا لوكالة الأنباء «سانا»، السورية.

قصف جوي اسرائيلى على ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية

وبحسب الوكالة الرسمية السورية، قال مصدر عسكري: «قرابة الساعة 1.23 من صباح اليوم، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ في اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري»، وأشار إلى أن القصف أدى إلى اشتعال بعض الحاويات التجارية، فيما لم ترد بعد تقارير خاصة بوقوع خسائر بشرية.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى للقصف الجوى الاسرائيلي

ووفقا لشبكة « فرانس برس»، تصدت الدفاعات الجوية السورية للقصف الجوى الاسرائيلي في أجواء اللاذقية، حيث أظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو اندلاع النيران وسط عشرات الحاويات، حيث تمكنت فرق الإطفاء السورية من إخمادها.

استمرار الضربات الاسرائيلية العدوانية ضد سوريا

وكانت إسرائيل، دأبت على سياساتها العدوانية تجاه سوريا، والتي تستهدف توجيه ضربات جوية في الداخل السوري، مستهدفة مواقع للجيش السوري، حيث أسفر قصف العدوان الإسرائيلي على سوريا في 24 نوفمبر الماضى، عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 جنود سوريين، وفقا لحصيلة صادرة عن إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقبل ذلك بأيام قليلة، أصيب جنديان سوريان بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع، وسط وغرب سوريا، كما تم استهداف منطقة مستودعات سلاح وذخائر في ريف دمشق.

استمرار النزاع في سوريا

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً قبل 10 أعوام أدى إلى مقتل نحو نصف مليون شخص، كما ألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية وهجرة ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.