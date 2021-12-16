3 قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاق كندي بشأن مشروع فرص المرأة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 236 والقرار رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين الحكومة المصرية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر وريادة الأعمال، الموقع في القاهرة بتاريخ 31 \3\2021.

كما أصدر القرار رقم 584 لسنة 2021 بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.