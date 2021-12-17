سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 17-12-2021 بالبنوك

اختلفت أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي والبنك المركزي وبنك الإسكندرية، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعاره بشكل يومي، ترصد «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 17 ديسمبر، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو، في البنك التجاري الدولي نحو 17.64 جنيه للشراء، 17.78 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 17.64 جنيه للشراء، و14.78 للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 17.62 جنيه للشراء و17.77 جنيه.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.