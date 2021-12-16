تجديد حبس المتهمة بذبح طليقها في المعصرة.. استدرجته بـ«سهرة حمراء»

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهمة بذبح طليقها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمة وتدعى «صفاء.ن» نفذت الجريمة بمعاونة اثنين من أقاربها وقامت بتصوير المجني عليه عاريًا بعد تقييده داخل الشقة التي استدرجته إليها بزعم إقامة علاقة جنسية، وأرسلت تلك الصور إلى خطيبة زوجها السابق حتى تقنعها بفسخ الخطوبة.

الغيرة القاتلة

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بأن سيدة المعصرة كان لديها دوافع الغيرة من طليقها فعندما علمت أنه ارتبط بسيدة أخرى وينوي الزواج منها استشاطت غضبًا، وخططت للانتقام منه فاستدرجته إلى شقة مستأجرة في شارع العشرين بالمعصرة؛ بزعم إقامة سهرة حمراء سويًا وعندما وصل وجد طليقته وابن عمها وصديقة له، وتمكنوا من توثيقه بالحبال والاعتداء وتصويره عاريًا، بينما أمسكت طليقته السكين اعتدت عليه بعدة طعنات فسقط على الأرض قتيلًا.

المتهمة انتقمت من طليقها بعد قرار زواجه

وأوضحت تحريات المباحث، أن المتهمين ألقي القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل قتل المجني عليه، وأقرت المتهمة «صفاء» أنها كانت تحب طليقها وظلت علاقتهما قائمة حتى بعد الطلاق بل كانت تنفق عليه، وعندما علمت أنه ينوي الزواج وأخبرها بخطوبته من سيدة أخرى استشاطت غضبًا، ووضعت خطة الجريمة وقتلته داخل شقة مستأجرة في المعصرة.

تشريح جثمان المجني عليه

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه؛ لبيان أسباب وفاته رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وبسؤال باقي المتهمين اعترفوا بالجريمة، وأنهم شاركوا المتهمة الأولى في تقييد المجني عليه وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا فقط، وأن المتهمة الأولى هي من تولت الاعتداء عليه بالسكين حتى فقد الوعي عندها تركوه في الشقة وفروا هاربين.