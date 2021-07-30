أسبوع العنف الأسري: «أم تقتل أبناءها وزوجة تقتل زوجها وشاب يحرق شقيقه»

شهد الأسبوع المنقضي عدد من الجرائم والتي كان أبرزها جرائم القتل الأسرية والتي راح ضحيتها زوجة وزوج بسبب العنف الأسري.

أبرز حوادث الأسبوع نرصدها لكم كما يلي:

مقتل شخصين والقبض على 15 آخرين في حرب شوارع بـ«المرج»

شهدت المنطقة المحيطة لـ محطة مترو المرج، مشاجرة بين عائلتي السميطي والسوهاجي، استمرت 4 ساعات استخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء والشوم؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة نقلوا على أثرها إلى مستشفى اليوم الواحد بمنطقة المرج، وتمكنت القوات الأمنية من القبض على 15 متهما من طرفي المشاجرة.

وقامت القوات من غلق المنطقة المحيطة لمحطة مترو المرج، التي شهدت مشاجرة المرج وقامت القوات بالتحفظ على كاميرات المراقبة؛ تمهيدا لتفريغها لتحديد متهمين جدد متورطين في مشاجرة المرج.

جريمة بعد منتصف الليل.. حرب شوارع بـ«المرج» بعد مقتل شخصين والقبض على 15 آخرين

مقتل شاب حرقا على يد شقيقه بالتجمع الخامس

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس، تفيد بوفاة شاب متأثرا بإصابته ببعض الحروق في جسده، وبالانتقال تبين وجود جثة محمد إبراهيم علي، وبالفحص ظهرت إصابته بحرق في 90% من جسده، وتوفى متأثرا بذلك.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعلى الفور تشكل فريق بحث، وتبين من خلال التحريات أن شقيق المجني عليه «يعمل مقاول»، وراء ارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه بالتجمع الخامس: «أشعل النار فيه»

أم تقتل أطفالها الـ3 لتخلو بعشيقها

أم انتزعت من قلبها الرحمة، وتخلت عن كل معاني الأمومة، في مقابل إرضاء شهواتها وغرورها، وقتلت أطفالها الـ3، في مشهد يدمى له القلوب، ليخلو لها الجو هي وعشيقها، وتستمر في علاقتها المحرمة، ولا تأبه بمصير زوجها ولا أطفالها.

مفاجأة مدوية كشفتها تحريات المباحث في واقعة تسمم أسرة مكونة من 4 أفراد في قنا، وهم «الأب وأطفاله الثلاثة» إثر تناولهم عصير المانجو، وأن الأم قدمت جرعة سم مركزة لزوجها وأطفالها، فمات الأطفال في الحال، بينما نجا الزوج بأعجوبة بعد إصابته بإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى مستشفى قنا المركزي، وأجريت له الإسعافات الأولية داخل مركز السموم، حتى استقرت حالته الصحية، وأن الأم والعشيق أعدا خطة الجريمة قبل تنفيذها بـ3 أيام.

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ذبح شاب على يد خاله ونجله في مصر القديمة

لقى شاب مصرعه ذبحا بالأسلحة البيضاء على يد خاله ونجله في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي بالعثور على قتيل بدائرة القسم، وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد. س. أ»، مواليد 1999، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة وعدة جروح طعنية في مناطق متفرقة من الجسد.

وكشفت التحريات عن أن خال المجني عليه ونجله وراء ارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

مقتل ميكانيكي على يد نجله بسبب الإدمان

لقي «إبراهيم دايو»، صاحب ورشة لتصليح السيارات الدايو بالموقف الجديد في محافظة الإسماعيلية، مصرعه على يد نجله، بسبب إدمان الأخير للمخدرات، وانتقلت الأجهزة الأمنية المتمثلة في فريق المباحث وقوة من الشرطة إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة مسرح الجريمة.

وتحفظت شرطة الإسماعيلية على جثة الأب لحين معاينة النيابة، وانتداب الطب الشرعي، وتبين من خلال التحقيقات أن القاتل ومرتكب الواقعة «طالب جامعي» في العشرينات من عمره، قتل والده بسلاح أبيض، بعد أن نشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة دفعت الابن إلى القتل.

وألقت شرطة الإسماعيلية القبض على نجل القتيل، وأحيل للنيابة التي قررت حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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طبيب أسنان يقتل زوجته ب11 طعنة

باشرت الجهات المختصة التحقيق مع طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته طبيبة بالدقهلية، حيث مزق جسدها بـ 11 طعنة أثناء الصلاة، وفرا هاربا إلى منطقة العامرية بالإسكندرية، حيث تمكنت القوات من ضبطه بعد مرور 72 ساعة على الجريمة.

اعترف طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته أثناء استجوابه أمام رجال المباحث بتفاصيل جريمته، حيث قال إنه تخلص من المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، مضيفا أنه استخدم سكين المطبخ وسدد لها 11 طعنة في الظهر والبطن، وتوجه عقب ذلك إلى إحدى الشقق بمنطقة العامرية بالإسكندرية، حتى تم إلقاء القبض عليه.

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زوجة تقتل زوجها بالسكين

أمر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بتجديد حبس الزوجة «ريهام سعيد»، 25 سنة، ربة منزل، تقيم بقرية «طنط الجزيرة»، دائرة المركز، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها «محمد أحمد عبد الحفيظ»، محاسب، نتيجة الخلاف على متطلبات المنزل ومصروفات العيد، بطعنه بسلاح أبيض «سكين» في صدره، حيث سقط جثة هامدة غارقاً في دمائه على الفور.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأوضحت أنها كانت تدافع عن نفسها، حيث انهال زوجها عليها بالضرب، بعد مطالبتها له بمصروفات المنزل والعيد، مشيراً إلى أنها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع زوجها وطفليها، ولكن خلافاً نشب بينها وبين زوجها، بسبب مصروف العيد.

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