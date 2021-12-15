المتهمة بقتل طليقها في المعصرة: «قتلته من حبي ليه لما قالي هاتجوز»

أدلت «صفاء.ن» المتهمة بقتل طليقها بمنطقة حدائق حلوان، بدائرة قسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية، حول ارتكابها الجريمة.

وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق، إن خلافات نشبت بينهما بسبب سوء الأحوال المادية أدت إلى الطلاق وتزوجت غيره، إلا أنها ظلت تحبه بل كانت تنفق عليه واستمرت العلاقة بينهما بعد الطلاق، إلى أن اخبرها ذات يوم باعتزامه الزواج، ما أدى لاشتعال نار الغيرة بداخلها فاستدرجته إلى الشقة التي كانت تستأجرها محل الواقعة، ليلتقيا بها وقامت بتقييده وطعنه في عنقه وظهره، ما أدى إلى سقوطه جثة هامدة في الحال بعد أن سددت له 6 طعنات.

استدرجته بحجة قضاء ليلة حمراء

وأضافت أنها انفصلت عن المجني عليه المدعو «محمود.ح»، منذ عدة أشهر، وفور علمها بعقد نيته على الارتباط بأخرى وإعلان خطوبتهما، قررت الانتقام منه، واستدرجته بحجة قضاء ليلة حمراء داخل شقة سكنية بمنطقة المعصرة، بالاتفاق المسبق مع صديقها ونجل عمها على أن يقوموا بتصويره عاريًا فور وصوله وإرسال الصور لخطيبته لفسخ الخطبة.

المتهمة وشخصان وراء ارتكاب الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة أحد الأشخاص يبلغ من العمر 33 سنة، عاطل، مذبوح داخل شقة مستأجرة بشارع العشرين القبلي، وعلى الفور تم إخطار المقدم محمد مجدى رئيس المباحث الذي أسرع إلى مكان الجريمة، وبعمل التحريات اللازمة، تبيّن أن وراء ارتكاب الجريمة طليقة القتيل تدعى «صفاء.ن»، بمساعدة 2 آخرين وتم ضبطهما.

حبس المتهمة 4 أيام

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن المنتظر تحديد جلسة تجديد حبسها غدا الخميس، كما أمرت بالتصريح بدفن جثمان الضحية عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وأمرت النيابة بعرض المتهمين الاثنين المشتركين في ارتكاب الواقعة على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها.