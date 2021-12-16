وفاة طفلين وإصابة آخرين بأستراليا.. بسبب قلعة مطاطية.

في وقت قصير تحول اللعب والمرح إلى فجيعة وحزن، وذلك عقب مصرع طفلين في ولاية تسمانيا بأستراليا، في حادث لعبة أطفال مصنوعة من المطاط المنفوخ على هيئة قلعة، بينما أصيب عدد آخر من الأطفال اليوم الخميس، وذلك حسبما ذكرته الشرطة الأسترالية.

الرياح تسببت في تدمير القلعة المطاطية

وتعود فصول الحادث المأساوي إلى اقتلاع الرياح الشديدة للقلعة المصنوعة من المطاط، لتطيح بها في الهواء، وذلك خلال أحد الأنشطة للاحتفال بنهاية العام في مدرسة ابتدائية في ديفونبورت شمال غربي الولاية، وفقاً لما ذكرته شرطة تسمانيا.

نقل عدد من الأطفال إلى المستشفى للعلاج

وأضاف البيان الذي أصدرته الشرطة الأسترالية أنّ عدداً من الأطفال سقطوا من ارتفاع نحو 10 أمتار الساعة 10 صباحاً تقريبا، وأنهم يتلقون حاليا علاجا طبيا في مكان الحادث، كما تم نقل عدد آخر إلى المستشفيات.

الشرطة تنعى ضحايا الحادث

وجاء في البيان «أنه من المحزن أنّ طفلاً لقى حتفه، وأن هناك عددا آخر في حالة حرجة، نحن نعرب عن تعاطفنا مع أسر وأحباء المعنيين، ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل حول حالة الوفاة في هذه المرحلة لأسباب تتعلق بالخصوصية»، فيما أكدت الشرطة، في وقت لاحق اليوم، أنّ طفلاً ثانيا توفى نتيجة للحادث.

ويذكر أنّ عدة مروحيات تتعامل مع الحادث، بينما مازالت الشرطة وخدمات الطوارئ في الموقع، تزامن ذلك مع إغلاق المدرسة بينما هرع الآباء إلى مكان الحادث لاصطحاب أطفالهم، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية.

وكتب رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، في تغريدة على تويتر: «قلبي ينفطر من أجل كل من تضرروا من المأساة في مدرسة هيلكريست الابتدائية في تسمانيا اليوم».

وأضاف: «أصلي من أجل أسر وأصدقاء الطفلين اللذين لقيا حتفهما والأطفال المصابين، ومن أجل من واجهوا الحادث أولا وجميع هؤلاء الذين شهدوا هذا الحادث المؤلم للغاية».