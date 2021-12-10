أستراليا تنضم إلى قائمة الدول التي تسعى إلى إصدار عملية رقمية

تواصل العملات الرقمية فرض نفسها بقوة على أسواق العملات العالمية، مع جذب شريحة كبيرة من المستثمرين، بالإضافة إلى قبول بعض الدول التعامل بها كعملة رئيسية وتنظيم طرق الدفع بها كعملة تستخدم في عمليات البيع والشراء الإلكتروني، في الوقت الذي ترفضها عدد من البنوك المركزية والدول وتجرم التعامل بها استخدامها في أي عملية بيع أو شراء.

تنظيم سوق العملات المشفرة

وتسعى أستراليا إلى إصدار عملتها الرقمية الخاصة، مع تنظيم سوق العملات المشفرة، وكيفية دفع المستهلكين والشركات في البلاد مقابل السلع والخدمات، وتبحث الحكومة التوصل إلى عملة رقمية من النقد يمكن الوصول إليها عالمياً، وفقاً لخطاب، أمين الخزانة جوش فرايدنبرغ، وفقاً «CNBC عربية».

الاحتياطي الأسترالي يبحث مع بعض البنوك تقنيات الدفع بالعملات الرقمية

ويبحث بنك الاحتياطي الأسترالي مع بعض البنوك الأخرى، كيفية التوافق مع تقنيات الدفع بالعملات الرقمية، وببناء شبكة مدفوعات عالمية يمكنها خدمة عملتها المستقرة أو العملات الرقمية للبنوك المركزية.

أستراليا تنضم إلى قائمة طويلة من الدول

وليست أستراليا الدولة الأولى التي تسعى لإصدار عملية رقمية، لكن هناك عدد من الدول التي تسعى لاعتماد العملات الرقمية مثل «أوكرانيا، السلفادور، كوبا، الولايات المتحدة، ألمانيا، بنما».

وتنضم أستراليا إلى قائمة طويلة من الدول التي تسعى إلى دمج عملة البيتكوين في القانون الوطني، حيث كانت السلفادور أول دولة تعتمد عملة البيتكوين كعملة قانونية وتحتفظ بها في ميزانيتها العمومية.

800 ألف أسترالي يجرون معاملات بعملات رقمية منذ عام 2018

ويأتي ذلك، في الوقت الذي أجرى فيه أكثر من 800 ألف أسترالي معاملات بأصول رقمية منذ عام 2018، وفقاً لمكتب الضرائب الأسترالي، فيما تأتي الإصلاحات المقترحة من الحكومة استجابة لثلاث مراجعات منفصلة لنظام المدفوعات في الدولة وتطورات مماثلة في المملكة المتحدة وسنغافورة وكندا.

وفي تصريحات سابقة قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورجان تشيس»، إن الحكومات تسعى إلى تنظيم العمل بالعملات المشفرة، لكنه يرى أن هذه العملات وعلى رأسها عملة البيتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم «لا قيمة لها».

المستوى السعري لعملة البيتكوين

وفي الوقت الحالي تتداول عملة البيتكوين، العملة الرقمية الأشهر في العالم عند مستوى 48.160 ألف دولار للوحدة الواحدة، متراجعة بنسبة 2.65% في آخر 24 ساعة، و14.8% في آخر 7 أيام.