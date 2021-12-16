أسعار الأسمنت اليوم الخميس.. مستقرة وتعاني الركود

استقرت أسعار الأسمنت، اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، في الأسواق عقب تراجعات متتالية للطن في كافة الشركات المنتجة، وسط ركود في حركة البيع والشراء، بسبب موسم الشتاء وتراجع أعمال البناء في كافة المحافظات.

ويهتم العاملون بقطاع المقاولات والبناء والتشييد، وكذلك المستهلك، بمعرفة أسعار مواد البناء، ومنها أسعار الأسمنت وغيرها؛ لذا تستعرض «الوطن»، في إطار ما تقدّمه من خدمات لقرائها على مدار الساعة، أسعار الأسمنت التي شهدت استقرارا في كافة الأصناف من مسلح ومقاوم وأبيض وكذلك أسعار الجبس، على النحو التالي:

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

- أسمنت المسلح بلغ نحو 1060 جنيهًا.

- أسمنت النصر بلغ نحو 1040 جنيهًا.

- أسمنت وداي النيل بسعر 1030 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص بسعر 1050 جنيهًا.

- أسمنت لافارج المخصوص بسعر 1070 جنيهًا.

ـ أسمنت حلوان بسعر 1090 جنيهًا.

- أسمنت المسلة بسعر 1000 جنيه.

- أسمنت سيناء 425 بسعر 990 جنيهًا.

- أسمنت السويدي بسعر 1090 جنيهًا.

- أسمنت العسكري بني سويف بسعر 990 جنيهًا.

- أسمنت السهم بسعر 1030 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض، اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، على النحو التالي:

- الأسمنت الأبيض «العادة»، بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت «سوبر رويال»، بسعر 2380 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة»، بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت سوبر سيناء بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض بسعر 2420 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط، استقرارًا في السوق، على النحو التالي:

- أسمنت الواحة بسعر 820 جنيهًا.

- أسمنت أسيوط «إيه وان»، بسعر 810 جنيهات.

أسعار الأسمنت المقاوم

وجاءت أسعار الأسمنت المقاوم على النحو التالي:

- أسمنت مقاوم المسلح بسعر 1100 جنيهًا.

- أسمنت أسيك سي وتر بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار بسعر 1110 جنيهًا.

- أسمنت السويس «سي وتر» بسعر 1120 جنيهًا.

- أسمنت السهم بسعر 1050 جنيهًا.

أسعار الجبس

وسجلت أسعار الجبس في السوق المحلية استقرارًا، اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، وجاءت كما يلي:

- جبس سيناء بسعر 850 جنيهًا.

- جبس الدولية بسعر 710 جنيهات.

- جبس العامرية بسعر 650 جنيهًا.

- جبس مصر سيناء بسعر 650 جنيهًا.

- سعر جبس السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.

- جبس المعمار بسعر 690 جنيهًا.