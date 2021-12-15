قائد كورال حلوان عن إشادة السيسي: «نسانا تعب 9 ساعات بروفات يوميا»

آداء رائع قدمه كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في أثناء زيارته إلى جامعة كفر الشيخ، ولقاءه بطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إذ قدم الفريق في حفل فني بقيادة الدكتور أحمد عواد، عددًا من المقطوعات والأغنيات الوطنية.

السيسي يشيد بآداء كورال جامعة حلوان

وأشاد الرئيس بآداء فريق كورال حلوان، قائلا: «متمشوش إلا أما أشكركوا.. أنا بحييكو والله.. أدتوني أمل كبير أوي، ده إحنا عندنا حاجة عظيمة جدا.. الجامعات مليانة مواهب جميلة ورائعة أنا بشكركوا حاجة راقية ورائعة».

كواليس التحضيرات للحفل

وعن التحضيرات والاستعدادات ما قبل الحفل، قال الدكتور أحمد عواد، قائد كورال جامعة حلوان، إنهم بمجرد علمهم بميعاد الحفلة بدأوا على الفور التحضيرات والبروفات والتدريبات، التي بدأت منذ أسبوع ولمدة من 5 إلى 8 ساعات يوميًا، لافتًا إلى أنهم اختاروا أكثر من أغنية، وتم التصفية بينهم على المناسب للحفل.

عواد: «الرئيس بيحب كل حاجة معمولة بإتقان»

«كان حلم بالنسبة لنا نقدم عرض أمام الرئيس السيسي، وينال إعجابه»، بهذه الكلمات عبر «عواد» في حديثه مع «الوطن»، عن شعوره وفريق الكورال بإشادة الرئيس بآدائهم، مضيفًا أنهم عملوا يوميًا بتعب وإخلاص لخروج العرض بالشكل المشرف أمام الرئيس: «زي ما هو أب حنين علينا، هو راجل بيحب كل حاجة معمولة بإتقان وتنفيذ على أعلى مستوى»، ما جعل الفريق يستعد للحفل بشكل جاد، إذ كانت البروفات تصل إلى 9 ساعات متواصلة في الثلاث أيام الأخيرة قبل الحفل.

إشادة الرئيس بآداء كورال جامعة حلوان، أزالت التعب وآثار المجهود المبذول في التحضيرات، بحسب «عواد»: «حسينا براحة وفرحة كبيرة من كلامه لينا»، الأمر الذي جعل قائد الكورال يقرر بدء مبادرة لدعم جميع المواهب الفنية الشابة، ومنها بالمدارس والجامعات، عملا بتوجيهات الرئيس السيسي، بنشر ثقافة الموسيقى بين الطلاب.

41 فنانًا مقسمين إلى 28 فتاة و13 شاب من بين طلاب جامعة حلوان، جميعهم من طلاب كلية التربية الموسيقية، باستثناء طالبة وحيدة من كلية فنون جميلة بالجامعة، بحسب «عواد»، موضحًا أن الهدف من ذلك دعم جميع المواهب داخل جامعة حلوان.