أسعار الأسمنت تواصل الاستقرار اليوم.. وركود بسبب تراجع البناء

واصلت أسعار الأسمنت، الاستقرار، اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، وسط استقرار كبير في أسعار منتجات عدد من الشركات، ومعاناة من الركود بسبب تراجع عمليات البناء خلال فصل الشتاء، حيث يمثل العرض والطلب جزءا كبيرًا من السعر ويختلف الأسعار من محافظة لأخرى بسبب النقل.

ويهتم العاملون بقطاع المقاولات والبناء والتشييد، وكذلك المستهلك، بمعرفة أسعار مواد البناء، ومنها أسعار الأسمنت وغيرها، وتستعرض «الوطن»، في إطار ما تقدّمه من خدمات لقرائها على مدار الساعة، أسعار الأسمنت التي شهدت استقرارًا في كل الأصناف من مسلح ومقاوم وأبيض وكذلك أسعار الجبس.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

استقرت أسعار الأسمنت المسلح اليوم الخميس 9 ديسمبر، في بعض الشركات في كافة الشركات، وجاءت كما يلي:

- أسمنت المسلح بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت النصر بسعر 1040 جنيهًا.

- أسمنت وداي النيل بسعر 1030 جنيهًا.

أسمنت المخصوص بسعر 1050 جنيهًا.

- أسمنت لافارج المخصوص بسعر 1070 جنيهًا.

-أسمنت سيناء 425 بسعر 990 جنيها.

ـ أسمنت حلوان بسعر 1090 جنيهًا.

- أسمنت السويدي بسعر 1090 جنيه.

- أسمنت المسلة بسعر 1000 جنيه.

- أسمنت العسكري بني سويف بسعر 990 جنيه.

- أسمنت السهم بسعر 1030 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض

واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض، اليوم الخميس 9 ديسمبر، في الشركات، وجاءت على النحو التالي:

- الأسمنت الأبيض «العادة»، بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت سوبر سيناء بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة»، بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض بسعر 2420 جنيهًا.

- أسمنت «سوبر رويال»، بسعر 2380 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط، استقرارًا في السوق، وجاءت كما يلي:

- أسمنت أسيوط «إيه وان»، بسعر 810 جنيهات.

- أسمنت الواحة بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

وسجّل الأسمنت المقاوم، اليوم الخميس 9 ديسمبر، استقرارًا سعريًا في المحافظات، كما يلي:

- أسمنت مقاوم المسلح بسعر 1120 جنيهًا.

- أسمنت أسيك سي وتر بسعر 1080 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار بسعر 1130 جنيهًا.

- أسمنت السويس «سي وتر» بسعر 1120 جنيهًا.

- أسمنت السهم بسعر 1070 جنيهًا.

أسعار الجبس

وسجلت أسعار الجبس في السوق المحلية استقرارًا اليوم الخميس 9 ديسمبر، وجاءت كما يلي:

- جبس سيناء بسعر 850 جنيهًا.

- جبس الدولية بسعر 710 جنيهات.

- جبس العامرية بسعر 650 جنيهًا.

- جبس مصر سيناء بسعر 650 جنيهًا.

- سعر جبس السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.

- جبس المعمار بسعر 690 جنيهًا.