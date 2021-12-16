تعاون بين معهد «ITI» و«Fortinet» لتقديم برامج تدريبية في أمن المعلومات

أبرم معهد تكنولوجيا المعلومات «ITI» التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون مع شركة «Fortinet» الرائدة في حلول الأمن السيبراني؛ لتقديم برامج تدريبية مشتركة في مجال أمن المعلومات.

يأتي ذلك في إطار شراكات معهد تكنولوجيا المعلومات، مع كبرى الشركات العالمية؛ لإتاحة التدرب على أحدث التكنولوجيات المتخصصة؛ تنفيذا لخطط وزارة الاتصالات الخاصة بالتدريب وتأهيل الكوادر البشرية من الشباب لسوق العمل.

تطوير مهارات الطلاب في تقنيات أمن المعلومات

من جانبها، قالت هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن الشراكة مع شركة Fortinet تعبر عن مدى رغبة المعهد في تطوير مهارات طلابه في تقنيات أمن المعلومات لمواكبة متطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات وسد الفجوة بين التعليم التقني والصناعة.

يذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI قد أبرم، عددًا من الشراكات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها مع شركة ريدهات لتدريب الشباب على البرمجيات مفتوحة المصدر، فضلا عن اعتماد شركة أبل العالمية المعهد كأول مركز تدريبي معتمد للشركة في أفريقيا.

برامج تتيحها منصة «مهارة -تك»

ويتيح المعهد كافة البرامج التدريبية على منصته الإلكترونية «مهارة -تك»، التي من بينها أمن المعلومات وحزم المسارات التدريبية الداعمة لهذا التخصص.

ويقدم المعهد منحا تدريبية، هي واحدة من أهم الفرص المتاحة لخريجي الجامعات المصرية وخاصةً خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، حيث أنها الحل الأنسب لاكتساب الشباب حديثي التخرج خبرة علمية وعملية في أحد تخصصات تكنولوجيا المعلومات والتي تعد أحد المجالات الهامة في الوقت الحالي حيث أن نسبة كبيرة من فرص العمل المتاحة حاليًا تكاد تكون أغلبها في هذه التخصصات، على سبيل المثال لا الحصر، مجال تطوير المواقع، مجال برمجة الأندرويد وعمل تطبيقات الموبايل وكذلك مجال البرمجة بصفة عامة.