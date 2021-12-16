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«الرياضة»: العامري فاروق لن يعود للأهلي قبل عام

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إبراهيم منصور
03:29 م | الخميس 16 ديسمبر 2021
العامري فاروق

العامري فاروق

علق مسؤولو وزارة الشباب والرياضة، على موقف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، من ممارسة مهام عمله خلال الفترة المقبلة، بعد استبعاد اسمه من تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة محمود الخطيب.

وقال مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات لـ«الوطن»: «العامري فاروق لن يتمكن من العودة لمجلس إدارة النادي الأهلي، قبل عام، بشرط موافقة الجمعية العمومية، التي ستنعقد بداية من شهر يوليو 2022».

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