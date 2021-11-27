«الشباب والرياضة» ترد على تجميد العامري فاروق: القرار ملزم للأولمبية

كشف سيد حزين، وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن موقف الوزارة بشأن تجميد العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن القيام بمهام عمله في المجلس الجديد حتى إجراء أول اجتماع جمعية عمومية للنادي، بعد عام من الآن.

عدم اعتماد فوزه بانتخابات الأهلي

وأكد «حزين» في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»، أن العامري فاروق سيتم إيقافه وعدم اعتماد فوزه بانتخابات الأهلي، حتى اعتماد النتيجة رسميًا ضمن التشكيل الجديد للمجلس برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، أرسلت المحضر الخاص بانتخابات الأهلي، بما فيها موقف العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، وتجميده عن ممارسة مهام عمله.

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