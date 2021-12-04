العامري فاروق يرفع دعوى قضائية لعدم إعلان فوزه بمنصب نائب رئيس الأهلي

أقام العامري فاروق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.

وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار المطعون ضدهم من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما بترتيب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.

المدعي يشرح دعواه

وقال العامري، إنَّه بتاريخ 4 أكتوبر 2021، انعقد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية بجلستي الثانية عشر المستمر، الاجتماع الثاني وانتهى فيها بعدة قرارات ومن ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 25 نوفمبر 2021، اجتماع أول ويوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2021 اجتماع آخر في حاله عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

المجلس يقرر نشر الدعوة للجمعية

كما قرر المجلس نشر الدعوة يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 وفتح باب تلقي الترشيح اعتباراً من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 لمدة 7 أيام متتالية وحتى يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ولمدة 8 ساعات يومياً، فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء وبتاريخ 15 أكتوبر 2021 تم نشر الدعوة بجريدتي الأهرام والأخبار.

وبتاريخ 21 أكتوبر 2021، تقدم الطاعن بأوراق ترشحه كاملة للترشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحتى باب غلق الترشيح لم يتقدم أحد لهذا المنصب سوى الطاعن.