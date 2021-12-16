طالب جامعي يتخلص من حياته في طوخ.. مصاب بمرض نفسي

تخلص طالب جامعي من حياته داخل منزله بقرية العمار مركز طوخ، حيث قام بشنق نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة نتيجة إصابته بمرض نفسي مما دفعه للتخلص من حياته للأبد.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة عقب أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بتخلص شاب من حياته

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد تامر مرسي، مأمور مركز طوخ، بالعثور على جثة شاب طالب جامعي مشنوقا داخل غرفته بمنزله بقرية العمار بطوخ.

تلقى اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وانتقل المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز طوخ، وتبين أن الطالب في كلية حاسبات ومعلومات ويعاني من مرض نفسي تسبب في إصابته بحالة اكتئاب دفعة للتخلص من حياته بشنق نفسه في غرفته داخل المنزل.

وجرى نقل الجثة للمستشفى، وأمرت جهات التحقيق بندب الطب الشرعي لفحصها وإجراء أعمال الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة وطريقة حدوثها وملابساتها، وطلبت تحريات المباحث وصرحت بدفن الجثة.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء في الشاب المتوفى، داعين له بالرحمة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

العثور على عامل مشنوقا في منزله

وفي سياق آخر، صرحت جهات النحقيق في القليوبية، بالتصريح بدفن عامل عثر عليه مشنوقا داخل منزله بمنطقة عرب شركس بالقناطر الخيرية، حيث تبين أنه لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة، وأنه تخلص من حياته لمرور بحالة نفسية نتيجة معاناته من مرض نفسي.