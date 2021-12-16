مدبولي يشيد بحوار السيسي مع طلاب جامعة كفر الشيخ: له أثر إيجابي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الاسبوعية للمجلس اليوم، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لفعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى، الذى عُقدت مؤخراً نسخته الثانية تحت عنوان "رؤية المستقبل" بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك العديد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، ويتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو"، موجهاً الشكر فى هذا الصدد لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجميع القائمين على تنظيم هذا المنتدى والصورة المشرفة والتنظيم الجيد لهذه الفعالية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجامعة كفر الشيخ، ومشاركته فى إفطار جماعى مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحرصه على إجراء حوار مفتوح معهم، كان له تأثير إيجابي مهم على الطلاب، حيث أكد الرئيس خلال الحوار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية، والتوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، كما نوه إلى اهمية تنمية الوعي والادراك لدى الطلاب تجاه المتغيرات والتحديات الداخلية أو الخارجية على المستويين الاقليمى والدولي.

كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى فعاليات افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى تعُقد بشرم الشيخ حالياً، مشيراً إلى التقدير الدولي الكبير الذى تحظى به مصر لجهودها فى القضاء على الفساد، مجدداً فى هذا الصدد التأكيد على استمرار دعم مصر لجهود المجتمع الدولي لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتعزيز أطر التعاون فى هذا المجال.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بفوز مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" بجائزة أفضل مشروع إنشائي بالعالم لعام 2021، والذى أعلنت عنه المجلة الأمريكية "ENR"، متوجهاً بالتهنئة والشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، ولشركتي "المقاولون العرب" و"أوراسكوم" ولجميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُعد نتاجاً لعمل شاق، وجهد مضنٍ، وإرادة وطنية لبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية، ينعم فيها الشعب المصري بثمار التنمية والرخاء، كما أشار إلى فوز 4 مشروعات أخرى، وهو ما يؤكد تفوق شركاتنا المصرية فى مختلف المشروعات.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الشكر والتقدير لوزارتى الخارجية والنقل على جهودهما المشتركة، والتى أهلت مصر للفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية (الفئة C)، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت مؤخراً بمقر المنظمة البحرية الدولية، وحصول مصر على ١٣٥ صوتاً من إجمالي ١٦٠ دولة لها حق التصويت، مؤكداً أن هذا الفوز إنما يعكس الثقة العالمية التي تحظى بها مصر في المحافل الدولية، وكذا دورها الريادي في مجال النقل والملاحة البحرية العالمية.