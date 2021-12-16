«مدبولي» يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمتابعة ملفات هامة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها الحكومة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف أنحاء البلاد.

ويستعرض رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عدداً من الملفات الهامة التي عملت عليها الحكومة، كما يستعرض عدداً من الملفات التي تم العمل عليها خلال الأسبوع الماضي مع وزراء الحكومة.

رئيس الوزراء يتحدث عن استضافة مصر أكبر ملتقى دولي لمكافحة الفساد

ومن المُقرر أن يتحدث «مدبولي»، خلال الاجتماع، عن فعاليات مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف التاسع في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، في أكبر مشاركة بفعاليات المؤتمر منذ بدايته قبل قرابة 18 عاماً، وهو المؤتمر الذي يُعد أكبر حدث دولي في مجال مكافحة الفساد.

كما ستستعرض الحكومة تطورات أوضاع مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في البلاد، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي الوباء في مصر، واستمرار السيطرة على الجائحة، وذلك في ضوء انتشار متحور الفيروس الجديد «أوميكرون» في العديد من دول العالم.

«مدبولي» يوجه بالتنسيق مع القيادات الشعبية لحث المواطنين لتلقي اللقاح

كان رئيس مجلس الوزراء، قد وجه خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين قبل أيام قليلة، بأهمية التنسيق مع القيادات الشعبية في المحافظات، من أجل حث المواطنين ممن لم يتلقوا الجرعتين على التوجه لأخذها، وذلك مع تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات تُقلل من أعراض الإصابة بكورونا، وتمنع خطورتها حال أخذها.

انخفاض نسبة المواطنين غير الراغبين في أخذ لقاح كورونا

وأظهر استطلاع رأي حكومي حديث، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وجود انخفاض في نسبة المواطنين غير الراغبين في أخذ لقاحات كورونا، لتصل لنحو 17.4% من المواطنين الأكبر من 18 عاماً، مقارنة بـ22.4% في استطلاع المركز خلال شهر أكتوبر الماضي.