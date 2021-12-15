«المهندسين» تعلن تشكيل «العليا للانتخابات» برئاسة مستشار رئيس الوزراء

ثمّن أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، في جلسته المنعقدة برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، ما خرجت به الجمعية العمومية للنقابة التي عقدت نهاية نوفمبر الماضي، من نتائج ومعطيات، حيث شهدت «العمومية» حضور غير مسبوق في تاريخ النقابة.

انتخابات نقابة المهندسين

ووافق المجلس الأعلى للنقابة على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات النقابة، برئاسة المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير الاتصالات الأسبق، وعضوية: الدكتور معتز طلبة، المهندس عادل درويش، المهندس فايق جرجس، المهندس أحمد السيد، المهندس عادل عبد العزيز نور الدين، والمهندس طارق عبدالمنعم طارق».

وبحسب بيان عن النقابة اليوم، أشاد الأعضاء الحضور بما أسموه «الإدارة الرشيدة والحكيمة للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين أثناء انعقاد الجمعية مقدمين له ولهيئة المكتب التهنئة للنجاحات التي شهدتها النقابة، رغم محاولات البعض إفساد ما تم إعلانه من إنجازات غير مسبوقة، وإعلان فائض قدر بالملايين نتج عنه زيادة في المعاشات ورفع سقف دعم الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم»، كما أكد الأعضاء الحضور، تأييدهم للخطوات التي خطتها النقابة ممثلة في هيئة المكتب.

من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي، أنّ نقابة المهندسين تلقى تقديرا كبيرا من مؤسسات الدولة بوصفها نقابة وطنية بها قامات علمية وهندسية كبيرة، وتقديرا لدورها الفعال في جميع النواحي الهندسية كونها الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها.

وأوضح ضاحي أثناء كلمته، أنّ هيئة مكتب النقابة العامة أجرت العديد من الزيارات إلى النقابات الفرعية، آخرها كان إلى محافظة بورسعيد والشرقية، للتواصل مع المهندسين واطلاعهم على الحقائق، قائلا: «نحن لا نتجمل، لكن نقر الحقيقة والواقع ونحترم الصغير والكبير».

وأشار النقيب في كلمته، إلى اللقاء التوظيفي الناجح الذي عقدته لجنة التوظيف بالنقابة، وشهد حضورا كبيرا من شباب المهندسين، وأسفر عن 39 فرصة عمل للشباب، وفرص تدريبية مجانية بالشركات، كما تطرق النقيب إلى البروتوكول الذي عقدته النقابة مع احد المؤسسات لتقديم أطراف صناعية مجانية لمن يحتاج من المهندسين.

فيروس كورونا

من جانبه، أشار المهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام للنقابة، إلى أنّ تأجيل عمومية مارس كان نتاج انتشار فيروس كورونا بشدة آنذاك، ولم يكن هناك سبب آخر لتأجيلها كما حاول أن يشيع البعض، خاصة أنّ انعقادها في نوفمبر أعلن فائض لم يحدث من قبل كما أشاد بإتمام انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بنجاح.

وفي كلمته، أكد المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، زيادة معاشات المهندسين بنسبة 20% بدلا من 15% بداية من شهر يناير 2022 طبقا لتفويض الجمعية العمومية لهيئة مكتب النقابة.

وثمّن حشيش، في كلمته على الدور المجتمعي والوطني لمجلس النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي، موضحا أنّ الفائض التاريخي الذي ذكر في الجمعية العمومية، نتاج اتحاد وتضافر جهود أعضاء المجلس الحالي بالتعاون مع أجهزة الدولة الهندسية المختلفة.

من جانبه، تطرق المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، إلى ما اتخذ من خطوات في أول أيام الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، موضحا أنّ مجلس النقابة لم يقر أي زيادة على الاشتراك، وهذا العام سيشهد تطبيق الزيادة التي أقرها مجلس النقابة في الجمعية العمومية، وأي شكوي ولو بسيطه أثناء التجديد يتم حلها لحظيا.

وانعقد المجلس الأعلى للنقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وحضور المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام للنقابة، والمهندس أحمد عثمان، والمهندس محمد عبدالعظيم، وكيلا النقابة، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.