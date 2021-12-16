الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. منها تعديل قانون ذوي الإعاقة

أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على عدة قرارات، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرا عليهم.

ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما ينص القانون في صورته الحالية، حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.

الموافقة على الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية بوروندي، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.

ويهدف الاتفاق إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى جمهورية مصر العربية، وجمهورية بوروندى، من خلال السماح لمواطني الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لِمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضي الطرف الآخر ـ من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية ـ دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلا عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوما من تاريخ الدخول.

تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر

وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر «برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات» بين وزارة التعاون الدولي بجهمورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع بتاريخ 1/11/2021.

وتهدف المنحة إلى تسهيل التنفيذ المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووفقاً للتعديل تُزود المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين فى البنك الأوروبى لإعمار البيئة بمبلغ 210 آلاف يورو لتُصبح القيمة الإجمالية لها ما يصل إلى 765 ألفا و343 يورو.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» رقم 219 المُعتمد في روما، خلال الفترة من 17-18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي، وذلك بهدف المحافظة على عضويتها في المجلس التنفيذي للإيفاد، وضمان الحصول على قدر أكبر من المنح والقروض الميسرة.

5723 فدانا امتداد للمجتمع العمراني بـ«هضبة أسيوط»

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، بإجمالي مساحة نحو 5723 فدانا، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كامتداد للمجتمع العمراني الجديد بغرب أسيوط «هضبة أسيوط».

وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مساحة نحو 165 ألف فدان ـ يستزرع منها حاليا مساحة 109 آلاف فدان ـ من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إضافة مادة برقم (80 مكرر) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنص المادة الجديدة على أنه «بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباقي للإعادة، وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح الداخلية للكليات».

إضافة أعمال إلى المنفعة العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020، بعض مسطحات الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 1.5 مليون م3/ اليوم.

في إطار توجيهات القيادة السياسية فيما يخص إيلاء أهمية متزايدة بمشروعات الإسكان، أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 161 بتاريخ 16 نوفمبر 2021، فيما يخص الطلبات المقدمة من الشركات والجمعيات المخصص لها مشروعات إسكان ضمن المشروع القومي للإسكان، بشأن انتهاء المدة الممنوحة لقطع الأراضي المخصصة، دون أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالمدن الجديدة.

وتقرر إعطاء مهلة 6 أشهر دون مقابل لأراضي المشروع القومي للإسكان التي بلغت نسبة إنجازها أكثر من 85%، وفق ضوابط تشمل التنازل عن القضايا المقامة بشأن قطعة الأرض، وسداد المستحقات المالية المطلوبة، مع عمل ملحق للعقد يتضمن تقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من التنفيذ، كما تقرر أنّه في حالة عدم الالتزام والانتهاء من المشروع خلال المهلة المحددة عاليه، يتم إعطاء مهلة 6 أشهر أخرى بمقابل نقدي يتم سداده عن المهلتين السابقة والجديدة، بهدف ضمان الالتزام في التنفيذ.