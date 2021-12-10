حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي.. قانون الطفل وإعادة تأهيل مجمع التحرير (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 10 ديسمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

الموافقة على تعديل مشروع قانون الطفل

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وذلك بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

قانون الإصلاح الزراعي

والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعي، حيث أجاز التعديل التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام.

كما تضمنت القرارات، وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار فيما يتعلق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والتي تقدم الحكومة الصينية بموجبها منحة لا ترد إلى الحكومة المصرية بمبلغ قدره 400 مليون يوان صيني، بحيث تستخدم في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2022.

300 ألف وحدة سكنية

وتمت الموافقة على إسناد 300 ألف وحدة سكنية إلى «شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر» وذلك لاستكمال أعمال النظافة والصيانة لوحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، كما تمت الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 370 لسنة 2021، للنظر في تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

13 مجمعًا صناعيًا

الموافقة على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعاً صناعياً بمحافظات الجمهورية، حيث تضمنت الحوافز، للمجمعات في محافظات جنوب الصعيد «المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان»، منح فترة سماح من القيمة الإيجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة تسع أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر.

اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث شدد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوسع في توزيع اللقاحات، وتمت الموافقة على السماح بإقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الإجراءات الاحترازية.

واجتمع مع ممثلي تحالف الشركات الأمريكية الفائز بمشروع تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، حيث أكد أن المجمع يعد أول نموذج لإعادة استغلال المباني الحكومية بشكل عصري يثري قيمتها ويزيد عوائدها.

اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

وترأس رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل نتائج زيارة رئيس حكومة مملكة إسبانيا للقاهرة، وفعالية «قادرون باختلاف»، وآخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائي لفيروس كورونا، وتوفير اللقاحات.

مؤتمر المناخ

كما ترأس مدبولي، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث أشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من رئيس الجمهورية بالإعداد لهذا المؤتمر على أعلى مستوى، لما له من أبعاد سياسية بخلاف الأبعاد البيئية.

استعراض تقرير لجنة الاستغاثات

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض التقرير المقدم من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تمت الاستجابة لـ 521 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين.

توقيع اتفاقية مع التحالف الأمريكي

وشهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مع التحالف الأمريكي الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، حيث جاء فوز التحالف الأمريكي بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات.

كما استقبل سفير الكويت بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، حيث أشاد بعلاقات التعاون والأخوة التي تربط بين البلدين، مؤكداً على الاعتزاز بهذه العلاقات، وحرص مصر على زيادة أواصر التعاون مع دولة الكويت الشقيقة في كافة المجالات.

المنتدى المصري الروسي للطاقة النووية

وألقى مدبولي، كلمة في ختام فعاليات المنتدى المصري الروسي للطاقة النووية بمركز المنارة للمؤتمرات، حيث قال إن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا ممتدة منذ عقود، وتجلت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبيئة، والاتصالات، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير دولة روسيا الاتحادية لدى مصر، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية

كما عقد رئيس الوزراء، جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية، حيث قال إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء، مؤكداً أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان الشقيق، وذلك بحضور سفير جمهورية لبنان لدى القاهرة، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة اللبنانية، ومساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية.

كما أدلى رئيس الوزراء، بتصريحات للتليفزيون اللبناني على هامش المباحثات الثنائية مع رئيس الحكومة اللبنانية، حيث أكد على العمل في أسرع وقت ممكن على الاستجابة لمطالب الربط الكهربائي وتوفير عدد من الأدوية والمواد الغذائية العاجلة، مؤكدا أن الدولة المصرية لم ولن تتأخر على الأشقاء في لبنان بهذا الشأن.

وإشادة مدبولي، بإعلان المجلة الامريكية «Engineering News Record» فوز مشروع «محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر»، بجائزة أفضل مشروع بالعالم في مسابقة التحكيم الدولية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، حيث يعد هذا الإنجاز نتاج عمل شاق وجهد مضن وإرادة وطنية لبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية.