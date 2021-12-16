اختفاء شاب من ذوي الهمم بعد العثور عليه بالفيوم.. تاه من أسرته في البحيرة

يتمتم بكلمات غير مفهومة، ويعاني من برودة الجو القارس، يطوف في شوارع مدينة الفيوم لا يعرف أحداً ولا يعرفه أحد، ينتظر أن يرق قلب أحدهم إليه ليمنحه كسرة خبز تسد جوعه، وبعدما تابعه صاحب أحد المحال التجارية لفترة، اكتشف أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحدث إليه، وعلم أنّه من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وأنّه ضل طريقه حتى وصل إلى محافظة الفيوم، ولا يعرف طريق العودة إلى منزله، مما جعل الأهالي يلتقطون له صورة وينشروها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أملاً في الوصول إلى أسرته.

شاب من ذوي الهمم يبحث عن أسرته

وقال «محمد محمود»، صاحب محل تجاري بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، إنّه لاحظ جلوس شاب على الرصيف المقابل لفترة طويلة، وملابسه شديدة الاتساخ، وبه بعض الإصابات بالوجه والرأس، وكان يجلس لا يتسول ولا يمد يده لأحد، ولا يأكل أو يشرب، وينام على الرصيف في البرد القارس، مشيراً إلى أنّه أعطى له بعض الطعام، وبطانية لتدفئ جسده، وتحدث معه وتبينّ أنّه من ذوي الهمم، وأنّه من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتاه من أسرته وسار حتى وصل إلى محافظة الفيوم.

نشر صورة الشاب على «فيسبوك»

وأضاف «محمود»، في تصريحات لـ«الوطن» أنّه قام بالتقاط صورة للشاب، وأرسلها للعديد من الصفحات العامة والجروبات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وطالب كل من يتعرف على الشاب ذي الاحتياجات الخاصة، بالتواصل معه، وبالفعل تواصل معه أحد أفراد أسرته لاستلامه.

تاه من أسرته على آخر لحظة

وأشار إلى أنّه بالفعل حضرت أسرة الشاب لاستلامه، ولكنهم فوجئوا باختفائه مجدداً، وظلوا يبحثون عنه، موضحاً أنّهم تركوا أرقام هواتفهم وينتظرون أي معلومة عن مكانه توصلهم به، آملاً في عودته إلى أسرته قريباً، خاصةً وأن عدداً من أقاربه تركوا أشغالهم وأسرهم خلفهم، وجاؤوا للبحث عنه، معربين عن تمنياتهم ألا يحدث له أي مكروه.