اختفاء شاب من ذوي الهمم بالفيوم.. «جابوه من الإسماعيلية وتاه تاني»

شاب من ذوي الهمم.. بسيط وقليل الكلام.. لا تفارق الابتسامة وجهه.. يعرفه الكبير والصغير بمحيط سكنه بمنطقة الصوفي بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، إلا أنّه بين الحين والآخر، يتسبب في حزن الجميع، ويثير القلق والرعب في قلوب والديه، منذ أقل من شهر تغيب عن المنزل، وعثرت عليه أسرته في محافظة الإسماعيلية بعد فترة اختفاء طويلة، ثم أعادوه لمنزلهم، وعلى الرغم من حرص أسرته الشديد عليه وعلى عدم خروجه من المنزل بمفرده إلا أنّه غافلهم وخرج من المنزل واختفى مجددا.

بلاغ باختفاء شاب من ذوي الهمم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من أهالي منطقة الصوفي، باختفاء شاب يدعى طارق محمد محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما غافل أسرته وخرج من المنزل، ولم يعد وبحثوا عنه كثيراً فلم يجدوه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، إلى منطقة الصوفي، وجرى عمل المحضر اللازم باختفاء الشاب، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفريغ الكاميرات وتتبع خط سيره

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه جار تفريغ الكاميرات بالمنطقة والمناطق المحيطة لتتبع خط سير الشاب، وتحديد مكانه وسرعة إعادته لأسرته.

تاه وعثروا عليه في الإسماعيلية

وأكدت أسرة الشاب المختفي، أنّه اختفى قبل شهر أيضاً وظلوا يبحثون عنه لفترة طويلة، حتى وجدوا شخصاً قد قام بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أنّه عثر عليه في محافظة الإسماعيلية وبالفعل تواصلوا معه وسافروا وأعادوه، وكانوا حريصين على عدم خروجه من المنزل، إلا أنّه غافلهم وخرج مجدداً اليوم.

حملات للبحث عن الشاب

وشنّت أسرة وأقارب وجيران الشاب، حملات موسعة للبحث عنه في المناطق المحيطة بهم، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر صوره على الصفحات والمجموعات الكبرى، مُطالبين من يراه بأن يبقيه برفقته ويخبرهم ليذهب ويأخذوه.