لغز اختفاء شاب منذ عام في الأقصر.. أسرته: «مكافأة لمن يعثر عليه»

عام كامل مر على اختفاء شاب من أبناء قرية «العشي»، شمال محافظة الأقصر، لم يتجاوز عمره 25 سنة، ورغم ذلك لم تفقد أسرته الأمل في البحث عن الشاب، الذي اختفى قبل عقد قرانه بأشهر قليلة، تاركاً خلفه حالة من الحزن والأسى خيمت على أسرته وقريته بأكملها.

وبحسب أهالي القرية فإن الشاب، ويُدعى «محمد أبو الحسن شفيق»، كان محبوباً من الجميع، ومن عائلة لها اسمها بمحافظة الأقصر، ومع محاولات البحث التي لم تسفر عن أي نتيجة، قررت أسرة الشاب المختفي عرض مكافأة مالية لمن يعثر عليه، أو يساعدهم في العثور عليه.

بداية الواقعة تعود لسبتمبر 2020

خرج «محمد» من منزله كعادته، لمتابعة أعمال الزراعة داخل الأراضي الزراعية التي تمتلكها عائلته، في السادسة صباحاً، وحينما وصل إلى «الأنفار» العاملين داخل الأرض الزراعية، التقى عدداً منهم، وأبلغهم بأنه سيتوجه لتفقد محصول القصب والعودة مرة أخرى، ومر الوقت ولم يظهر الشاب مرة أخرى، وحينما عاد عمال الأرض الزراعية أكدوا لأسرته أنهم لم يشاهدوه، وانتظروا عودته ولكنه لم يعد حتى اليوم، بحسب ما أكد «خالد أبو الوفا»، ابن عم الشاب المختفي.

محاولات البحث لم تتوصل إلى شيء

واستكمل «أبو الوفا» تفاصيل الواقعة بقوله إنه فور تلقي مركز الشرطة بلاغ بالواقعة، تم تمشيط زراعات القصب والأراضي المجاورة، للبحث عن أي متعلقات خاصة به قد تكون سقطت منه، وفي جميع المناطق التي يُمكن أن يكون قد ذهب إليها، حتى المصارف والترع، خوفاً من إصابته بمكروه، ولكن لم يتم التوصل أو العثور على أي أثر له، سوى العثور على الموتوسيكل الذي كان يستقله للذهاب والعودة، حيث تركه بالقرب من زراعات القصب في مكان غير مرئي، خشية عمليات السرقة، لافتاً إلى أن ما يؤكد دخوله زراعات القصب شهادة الأنفار من العمال، وموقع الموتوسيكل الذي تركه في الخارج.

الشاب المختفي كان ينتظر عقد قرانه

«حاولنا البحث كثيراً في مختلف المناطق، ولم نعثر على أثر حقيقي يدل عليه، كما أن والدته أصابها التعب»، هكذا عبر «أبو الوفا» عن حالة الأسرة بأكملها، منذ اختفاء الشاب وحتى اليوم، مؤكداً أن الشاب كان يتمتع بشخصية اجتماعية، كما كان محبوباً من الجميع، ويتميز بشخصيته القوية، مشيراً إلى أنه كان ينتظر عقد قرانه قريباً، على إحدى فتيات القرية، ولم يكن هناك أي أسباب تجعله يحاول الابتعاد عن العائلة.

مكافأة مالية لمن يعثر على «محمد»

وتابع الحديث بقوله إنه «مع تعدد محاولات البحث، دون أي نتيجة، تلقينا بعض المكالمات الهاتفية عن أماكن وجود محمد، وكنا نذهب خلف تلك المعلومات، لكننا لم نتوصل إلى أي شيء كذلك، وفي النهاية قررنا توسيع دائرة البحث، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض مكافأة مالية لمن يعثر على محمد».