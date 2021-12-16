ارتفاع حصيلة ضحايا حادث مدرسة أستراليا إلى 5 أطفال.. «فيديو»

لقي خمسة أطفال مصرعهم، فيما أصيب خمسة آخرون بإصابات بالغة ووصفت حالة 4 منهم بالحرجة، بعد سقوطهم من قلعة مطاطية رفعت 33 قدمًا في الهواء بفعل هبوب رياح في مدرسة في ولاية تسمانيا في أستراليا.

سيارات الشرطة والإسعاف في موقع الحادث

وقالت وكالة «أسوشيتدبرس» إن موظفو خدمات الطوارئ من الشرطة والإسعاف توجهوا إلى مسرح الحادث في مدرسة هيلكريست الابتدائية في ديفونبورت، تسمانيا، بعد وفاة العديد من الأطفال، بينما يرقد آخرون في حالة حرجة بعد سقوطهم من «قلعة مطاطية» من ارتفاع 10 أمتار بسبب هبوب رياح.

بيان من الشرطة بالحادث

وقال مفوض شرطة تسمانيا دارين هاين، إن الأطفال الذين لقوا حتفهم كان بينهم صبيان وفتاتان في السنة السادسة، ما يجعلهم في العاشرة أو الحادية عشرة من العمر، وأكدت الشرطة الاسترالية في وقت لاحق وفاة طفل خامس في المستشفى، ويعالج خمسة أطفال آخرين، من بينهم أربعة في حالة حرجة، وقال «هاين» إن التحقيق جار، وأظهرت صور نشرتها هيئة الإذاعة الأسترالية أن ضباط الشرطة يواسون بعضهم البعض بينما كان المسعفون يقدمون الإسعافات الأولية للضحايا.

أولياء الأمور يهرعون إلى المدرسة بعد الأنباء عن الحادث

ووصل أولياء الأمور إلى بوابة المدرسة لإحضار أطفالهم بينما تنقل المروحيات الجرحى إلى المستشفيات، ووصف رئيس ولاية تسمانيا، بيتر جوتوين، الحادث بأنه «ببساطة لا يمكن تصوره، أعرف أن هذا مجتمع قوي ومهتم سوف يقف معًا ويدعم بعضنا البعض».

وقالت ديبي ويليامز، قائد شرطة تسمانيا، للصحفيين «سقط العديد من الأطفال من قلعة القفز، يبدو أنهم ربما سقطوا من ارتفاع حوالي 10 أمتار، وهذا حدث مأساوي للغاية، وقلوبنا مع العائلات».

وكتب رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، في تغريدة على تويتر: «قلبي ينفطر من أجل كل من تضرروا من المأساة في مدرسة هيلكريست الابتدائية في تسمانيا اليوم»، وأضاف: «أصلي من أجل أسر وأصدقاء الأطفال الذين لقوا حتفهم والأطفال المصابين، ومن أجل من واجهوا الحادث أولا وجميع هؤلاء الذين شهدوا هذا الحادث المؤلم للغاية».