أستراليا تعلن ثالث إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»: مواطن إفريقي

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، اكتشاف ثالث إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، وذلك تزامنًا مع إعادة الحكومة النظر في خطط تخفيف القيود على الحدود المقررة هذا الأسبوع.

قالت ناتاشا فيليس، وزيرة الصحة في ولاية الإقليم الشمالي، إن رجلا من جنوب إفريقيا في الثلاثينيات من عمره، سافر من جوهانسبرج إلى مدينة داروين شمالي أستراليا الخميس الماضي، ثبتت إصابته بالمتحور الجديد.

مسافرون من جنوب أفريقيا إلى سيدني أول المصابين بـ أوميكرون

أفادت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز، أمس الأحد، بأنَّ مسافرين اثنين من جنوب إفريقيا إلى سيدني أصبحا أول حالتا إصابة بأوميكرون في أستراليا، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

حصل المصابان على التطعيم، ولم تظهر عليهما أي أعراض، وخضعا للحجر الصحي في سيدني.

وقال دومينيك بيروتيت، رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، اليوم الاثنين، إنه قد تكون هناك حالة ثالثة مصابة بـ أوميكرون في ولاية نيو ساوث ويلز هي الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا.

اجتماع لكبار وزراء الحكومة لبحث التعامل مع المتحور الجديد

وقال مسؤولون إنَّ 141 راكبًا على متن 5 رحلات جوية وصلوا من 9 دول متضررة باوميكرون خلال الساعات الـربع والعشرين الماضية، ويخضع جميعهم للحجر الصحي.

يجتمع كبار وزراء الحكومة الاتحادية الأسترالية، اليوم الاثنين، للنظر في التعامل مع الفيروس على الصعيد الوطني، بما في ذلك تغيير خطط تخفيف القيود على الحدود اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

قال وزير الصحة جريج هانت، إنَّ السلطات لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية إذا قال الخبراء إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون، الأسبوع الماضي، السماح للطلاب والعمال المهرة والمسافرين في إجازات العمل بالهبوط في مطاري سيدني وملبورن دون الخضوع لحجر صحي اعتبارًا من يوم الأربعاء.