مطالب بنشر كاميرات مراقبة قبل أعياد الميلاد لمواجهة أعمال الإرهاب

طالبت نائبات بمجلسي النواب والشيوخ، بزيادة عدد كاميرات المراقبة بالشوارع والميادين، لمواجهة أي أعمال إرهاب وتطرف خلال الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وأعياد الأخوة الأقباط.

وأكدت النائبات أهمية الدور الذي تلعبه كاميرات المراقبة، لمواجهة المتربصين بأمن البلاد وكشف أية محاولات لتنفيذ الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها سابقًا.

كاميرات المراقبة تساهم في نشر السلم والأمن العام

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الأمني الذي تقوم به الجهات المعنية بالدولة، لتحقيق السلم والأمن العام، مشيرةً إلى أهمية زيادة أعداد كاميرات المراقبة بالشوارع والميادين خلال الفترة القادمة، لضبط أي عناصر تحاول المساس بأمن مصر.

وقالت خلال تصريحات لـ«الوطن» إن العالم كله ينظر لمصر الآن بشكل مختلف، لاسيما في ظل التنمية والإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يتطلب منا الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتأمين المصريين.

حماية البلاد من أعداء الوطن

أيضًا طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بضرورة تركيب كاميرات مراقبة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية، لاسيما بمحيط دور العبادة والكنائس، تزامنًا واحتفال المصريين بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، التي تنطلق من الخامس والعشرين في الشهر الجاري، موضحةً أهمية الانتشار الأمني على مستوى المحافظات.

وقالت النائبة مايسة عطوة، في بيان صادر عنها اليوم، أن كاميرات المراقبة تلعب دورًا هاما في حماية المنشآت الهامة، وكشف أية عناصر إجرامية تسعى لارتكاب عمليات إرهابية في هذا التوقيت الهام، موضحةً أن الاستعانة بتلك الكاميرات بات أمرا ضروريًا في العملية الأمنية ومساندة رجال الأمن.

ووجهت الشكر لكافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، على الجهد المبذول من جهد لأجل حماية أمن واستقرار البلاد.

دور كاميرات المراقبة في كشف الجريمة

من جانبها أشارت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إلى نجاح كاميرات المراقبة في كشف الكثير من الجرائم، وقالت: «المواطن أصبح يشعر بأمان، والسبب هو وجود كاميرات المراقبة بالشوارع والميادين، التي صعبت على المجرم ارتكاب جريمته والفرار منها».

وأشارت «أبوالسعد» في تصريح لـ«الوطن»، أن الخلايا الإرهابية مازالت تسعى إلى العبث بمقدرات الدولة المصرية من خلال نشر الأكاذيب والمعلومات الزائفة، ما يتطلب منا ضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة التدابير، ليس فقط لتأمين المصريين في الأعياد ولكن في جميع الأوقات.

ولفتت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إلى أن النهضة التي تشهدها مصر على كافة المستويات، أصبحت محط اهتمام كثير من الدول صاحبة الاقتصاديات الكبرى.