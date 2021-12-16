وزارة الهجرة: تذكرة طيران مجانية لمصري بإيطاليا للعودة لأرض الوطن

في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، استجابت وزارة الهجرة لمخاطبة القطاع القنصلي، لإمكانية عودة والد شاب مصري (ط.ع) متوفى بإيطاليا، عثر عليه بأحد شوارع مدينة نابولي، بالعودة إلى أرض الوطن، دون تحمله أي تكلفة نظرا لمعاناته من حالة إعسار مادي شديدة.

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إنه بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تم الاتفاق على توفير تذكرة طيران لوالد الشاب المصري، دون تحمله إي تكلفة، وتم التواصل مع الحالة لإبلاغه بموعد عودته لمصر، والمقررة يوم 21 ديسمبر الجاري، آخذين في الاعتبار كافة الجوانب النفسية والمادية للحالة نتيجة وفاة نجله، خاصة وأنه كبير في السن ويعاني المرض.

وفي السياق ذاته أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها لمؤسسة "مصر الخير"، لتدخلاتها المستمرة وتعاونها مع وزارة الهجرة لصالح الحالات الإنسانية من المصريين بالخارج، كي نتمكن من تلبية مطالبهم والاستجابة السريعة لمناشداتهم، ويعد ذلك ثمرة تعاون مشترك طيلة السنوات الماضية.

كما أكدت وزيرة الهجرة استمرار التعاون والتنسيق مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجة، في إطار تلبية احتياجات المصريين بالخارج، والعمل سويا على التحرك السريع نحو إيجاد حلول ومساعدات للحالات التي ترد إلى وزارة الهجرة او السفارات المصرية في مختلف دول العالم.