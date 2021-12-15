وزيرة الهجرة تكرم المصريين المشاركين في تنظيم جناح مصر بـ«إكسبو 2020»

نال 20 شابًا من شباب مصر المقيمين بالخارج، تكريم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، وشئون المصريين بالخارج، على مشاركتهم في تنظيم الجناح المصري بمعرض «إكسبو 2020» دبي، وذلك خلال زيارتها اليوم لجناح مصر بالمعرض.

تكريم المصريين المشاركين في معرض «إكسبو 2020»

وخلال لقاء السفيرة بالشباب المصري المقيم بالخارج، قدّمت لهم شهادات تكريم تعبيرا عن امتنانها على الجهد المبذول من جانبهم في عملية التنظيم المستمر طيلة المعرض، مشيدةً بالاحترافية التي ظهرت على أدائهم خلال تعريفهم الزائرين بتاريخ مصر.

وحصل الوزير مفوض أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، على درع المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، المقدم من وزيرة الهجرة، وذلك على جهوده المبذولة خلال تنظيم الجناح المصري المميز بالمعرض.

وساهم الوزير مفوض أشرف حمدي، في نجاح أحداث وفعاليات الدولية، التي تضم موضوعات خاصة بالسياحة، والتنمية المستدامة، والمدن والتطوير العمراني، والصحة، وتحسين مستوى المعيشة، والزراعة، والمرأة والشباب.

وشمل اللقاء الذي جاء على هامش مبادرة «اتكلم عربي»، تكريم المنسق الإعلامي لجناح المصري، هدير صالح، على مشاركتها بالمبادرة وجهدها خلال فترة المعرض المقام على مدار 6 أشهر.

وزيرة الهجرة تقدم الشكر للقائمين على الجناح المصري

وقدمت وزيرة الهجرة الشكر للشباب القائمين على استقبال الضيوف المترددين على الجناح، وقالت إنها تسعد بوجودهم في الجناح المصري، لاسيما وأنهم من الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، مؤكدةً أن مصر تقدر جهد كافة الشباب المشاركين في الجناح المصري، حتى يظهر في أبهى صورة.

وتتضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي تم تنظيمها على هامش الجناح المصري المقام بمعرض «إكسبو 2020» دبي بدولة الإمارات، أنشطة ترفيهية وثقافية لأبنائنا من سن ٤ سنوات حتى ١٤ عاما؛ وتستمر في الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري.