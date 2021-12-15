وزيرة الهجرة: فخورة بمشاركة المصريين في فاعليات «اتكلم عربي» بالإمارات

في إطار مشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجناح المصري بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بدولة الإمارات الشقيقة، أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فعاليات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، اليوم، بالمعرض، حيث شهدت أولى الفعاليات تنظيم ورشة حكي للكاتبة المصرية الكبيرة سماح أبو بكر، بالإضافة لاستعراض تطبيق «اتكلم عربي»، بحضور داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر.

فعاليات المبادرة الرئاسية «أتكلم عربي»، بمعرض إكسبو دبي 2020

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنها فرصة مهمة لتدشين فعاليات المبادرة الرئاسية «أتكلم عربي»، بمعرض إكسبو دبي 2020، بهدف الوصول لمختلف الشرائح، مشيرة إلى لقائها المصريين في الإمارات الشقيقة، للمشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وعلى رأسها الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية والعربية، وتعزيز وترسيخ روح الانتماء في نفوس الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، في ظل ما يواجهونه من حرب طمس الهوية والتعرض لثقافات مختلفة.

استعراض تطبيق «أتكلم عربي»

ووفقا لبيان صحفي، أعربت «مكرم»، عن فخرها وسعادتها بالإقبال الكبير من الأطفال المصريين في الإمارات على الجناح المصري بمعرض «إكسبو دبي»، ومشاركتهم في فعاليات المبادرة الرئاسية «أتكلم عربي»، والتي انطلقت خلال تنظيم ورشة حكي للكاتبة الكبيرة سماح أبو بكر، وكذلك استعراض تطبيق أتكلم عربي لرئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للنشر، وتم تقسيم الأطفال إلى مجموعات كل منها تضم 30 طفلا ليشاركوا في الأنشطة التعليمية والترفيهية، التي تنظمها شركة ويل سبرينج.

وأضافت وزيرة الهجرة أن نجاح مبادرة «أتكلم عربي»، جاء نتيجة التعاون مع عدد من الشركاء، معلنة عن خطوات التعاون المستقبلية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء المبادرة، حيث استعرضت تفاصيل التعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، من خلال توفير ما يقرب من 280 كتاباً إلكترونياً عربياً، على منصة «تعليمي»، التابعة للمؤسسة، تغطي احتياجات الأطفال في مراحل تعليمية مختلفة، ابتداء من الحروف الأبجدية إلى مواضيع اجتماعية وثقافية باستخدام مفردات من واقع حياة الطفل.

وأشارت إلى أنّ المنصة تقدم اختبارات فهم واستيعاب بعد قراءة كل كتاب والاستماع إليه، وتحتوي منصة تعليمي على 182 مقطع فيديو تعليمي لتحسين مهارات اللغة العربية للمصريين في مصر والمصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى 20 لعبة إلكترونية بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

التعاون مع نهضة مصر

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أنه جاري استكمال التعاون مع دار نهضة مصر للنشر المسئولة عن تطبيق «اتكلم عربي»، وهو أول تطبيق إلكتروني من نوعه لتعليم اللغة العربية موجه لأبنائنا المصريين بالخارج، وتم إعداده بشكل جذاب عن طريق رحلة كارتونية، للتعرف على مصر ويضم معلومات عن عاداتنا والأماكن السياحية وثقافتنا بشكل جذاب لتحقيق الهدف الخاص بالمبادرة، والعمل على تطوير هذا التطبيق بما يتلاءم من طبيعة الشريحة المستهدفة من المبادرة، بما يحقق الحفاظ على هويتنا المصرية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، في برامجها لبناء الإنسان، وكذلك استمرار تنفيذ المعسكرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة ويل سبرينج، وتستهدف تنظيم أنشطة وفعاليات ترفيهية وثقافية لأبناءنا بالخارج.

كما أشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود وزارة التجارة والصناعة والملحق التجاري المصري بالإمارات، في تنظيم الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، وما شهده الجناح من إقبال كبير وإشادات مختلفة، تعكس الإعداد والدقة في شكل التنظيم والمحتوى للمعرض، وما عكسه الجناح من عظمة الحضارة المصرية التي تبعث على الفخر، ولذا جاءت زيارة الدارسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء الجالية المصرية هناك، لاكتشاف قصة المصريين وإنجازاتهم السابقة والراهنة، بجانب التعرّف على حقبة جديدة من الفرص، والاحتفال برؤية تؤسس لمستقبل مزدهر للسياحة، والبنى التحتية، والتعليم، وغيرها من المجالات في مصرنا الحبيبة.