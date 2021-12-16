وزير الخارجية يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طرفائيل جروسي، وفق ما كتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، موضحًا أن اللقاء جاء لمناقشة التعاون بين مصر والوكالة، في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

أمين عام الجامعة العربية يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، استقبل اليوم أيضا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط رحب بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمقر الأمانة العامة، وأعرب عن دعم الجامعة العربية لعمل المنظمة ودورها المتميز في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال برنامج التعاون التقني الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الدول العربية.

أبو الغيط يؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة في مجال التحقق النووي

وأكد أبو الغيط أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة في مجال التحقق النووي عبر التنفيذ الصارم والحيادي لنظام الضمانات الشاملة داعيا إلى الاعتماد على الكفاءات العربية في المجال النووي لدعم تمثيل الدول العربية في قوة العمل في المنظمة وكذا تعزيز استعمال اللغة العربية فيها اتساقا مع توجه الوكالة نحو الارتقاء بالتعدد اللغوي في أجهزتها.

وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط ذكّر بقرار المؤتمر العام للوكالة لعام 2009 بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، والذي دعا إلى انضمام إسرائيل كدولة غير نووية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة أنشطتها ومنشآتها النووية إلى ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أبو الغيط يعرب عن قلقه من استمرار منشآت ذرية خارج سيطرة الوكالة

وأعرب الأمين العام في هذا الصدد عن القلق من استمرار هذه المنشآت خارج رقابة الوكالة وما يمثله ذلك من تهديد للسلم والأمن في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

وأشار في نفس السياق إلى أهمية التعامل مع دولة فلسطين في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما ينسجم مع وضعها كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودولة غير عضو بالأمم المتحدة.